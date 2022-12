Aviso a navegantes: gana las elecciones quien gobierna

Traigo a colación el planteamiento del teólogo José Ignacio González Faus: “Ganar las elecciones no es obtener más votos que otros, sino salir de ellas habilitado para gobernar. Si para ganar unas oposiciones se exige una nota mínima (pongamos un 6) y suspenden todos, el que haya sacado el suspenso más alto (digamos un 4) no ha ganado las oposiciones aunque otros tengan un 2 ó un 3, y no tiene derecho a la plaza, sino que ésta ha quedado desierta”.

Por eso es también falso ese sofisma o argumento falso o capcioso que se pretende hacer pasar por verdadero cuando se da el caso del ejemplo en el que suspenden todos: “tengo derecho a gobernar porque tengo más votos”. ¡Falso! Lo que tienes es, obligación de tomar la iniciativa, moverte y hablar con todos los grupos políticos, dispuesto a ceder para conseguir un acuerdo. Cuando se dice que cada palo aguante su vela, después de vivir lo que hemos vivido de falta de acuerdos en esta nuestra historia, a derecha e izquierda del panorama político y vetos al por mayor y al por menor, como le pasó tras el 28 de Abril de 2019 al PSOE porque no podría dormir tranquilo Pedro Sánchez con ministros de Podemos en el Consejo de Ministros, uno llega a la conclusión de que la plaza ha quedado desierta por “incapacidad manifiesta” del partido político que ha sacado más escaños, como lo fue el PSOE, el 28-A (123 escaños, de 350) y no llegar a acuerdos con Unidas Podemos. Convengamos también que tras defenestrado bipartidismo no teníamos la cultura del diálogo que exigía la nueva situación política. ¿Pero que es dialogar?

LA CULTURA DEL DIÁLOGO

Estoy de acuerdo, de nuevo, con González Fays, cuando dice que: “Dialogar no es decir al otro que haga lo que yo quiero (ni aunque apele para ello a la responsabilidad del otro). Dialogar no es criticar al otro (que para criticar a los políticos ya están los ciudadanos). Dialogar tampoco es negociar (”te doy esto a cambio de tus votos“). Dialogar es simplemente ceder: dejarse atravesar por la palabra del otro (dia-logos) hasta que esa herida arranque concesiones parciales, y por ambas partes”. Yo creo que este planteamiento de diálogo se está aprendiendo e imponiendo y deja a los poderes fácticos económicos-financieros, a la oposición política (PP, C´s y Vox) y a los grupos mediáticos afines, fuera de juego.

Es más, haciendo memoria, hay que convenir en que el PSOE, gobernó en funciones, no por los 123 escaños del 28 de abril, sino por sus 84 escaños más los apoyos de Unidos Podemos, ERC, PDECat, PNV, Compromís, EH Bildu y Nueva Canarias, de 31 de Mayo y 1 de junio de 2018, cuando la Moción de Censura a M. Rajoy, gracias al diálogo. Es ese aumento de escaños lo que hizo que el PSOE se subiera a la parra, y con mucha prepotencia creyó que se lo merecía todo, hasta el punto de abandonar la posibilidad que daban las elecciones del 28-A de constituir un gobierno progresista (no hubo diálogo). Que cada palo aguante su vela, si, pero unos palos más que otros.

PEDRO SANCHEZ DUERME ALGO MÁS TRANQUILO

Tras las elecciones generales del 10 de Noviembre de 2019, lo que hizo Pedro Sánchez fue lo correcto: dialogar con los distintos grupos políticos para poder gobernar, hasta estas fechas, que ya parece ser que duerme más tranquilo, con gran efectividad y a pesar del trabajo sucio de los poderes fácticos económicos, financieros, políticos, cloacas de Estado, la mal llamada policía patriótica y grupos mediáticos, especialmente Atresmedia (Antena 3 y la Sexta) y Mediaset (Cuatro y Telecinco) y muchas veces la Radio Televisión Pública, que han tenido que tragarse su propia bilis, aunque todos ellos todavía están intentando derrocar al Gobierno de Coalición Progresista. Como dice Javier Lezaola, periodista de “La Última Hora”: El principal objetivo del bloque de poder sigue siendo acabar con Podemos y sustituirlo por una izquierda que no cuestione las principales estructuras del régimen del 78, desde la monarquía borbónica restaurada por el general golpista Francisco Franco hasta la inmensa mayoría, por no decir la práctica totalidad de la prensa“

Lo dicho, gana las elecciones el partido político que sale de ellas habilitado para gobernar con mayoría absoluta, o tras buscar los apoyos necesarios para ello si no la tiene, dialogando con empeño y autenticidad.