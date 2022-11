En el año 2015, recién llegado a Gijón para disfrutar de mi jubilación, acudí a una charla en el Ateneo de La Calzada, organizada por el entorno de Podemos. Como recién llegado, mi desconocimiento de los círculos del poder y del asociacionismo en Asturias y en Gijón en particular, era más que evidente. En el coloquio se me ocurrió intervenir para manifestar que, dada mi procedencia de Salamanca, tierra copada por el conservadurismo, me sorprendía las denuncias sobre la falta de lucha y compromiso de los gijoneses y les recordaba cómo, desde Castilla y León, observábamos con envidia sana, esa gran iniciativa que supuso en el 2014 el “Tren de la libertad” que salió de Gijón para protestar en Madrid sobre el proyecto de Ley de Gallardón (PP) para acabar con el derecho al aborto en España. Al “Tren de la Libertad” se sumaron miles de hombre y mujeres de toda España y de Europa. Fue todo un éxito y un triunfo más del feminismo militante.

Después de mi intervención, noté que se produjo un silencio incómodo en la sala. Al salir, pregunté a una señora sobre ello y me contestó: “Es que eso fue organizado por la Tertulia Feminista Les Comadres, que es del PSOE”. Le contesté en forma de pregunta: “¿Y?”…“Qué más da quién lo organizara, si aquello supuso la caída de un ministro y la retirada del proyecto de ley”. Un tufillo fundamentalista corría por aquella sala.

El mismo (o si quieren, parecido) “tufillo” volví a sentir el pasado lunes en la conferencia impartida por Lola Venegas, portavoz de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, bajo el título, “El borrado de las mujeres no era una ficción”, organizado por “Tertulia Feminista Les Comadres”; es decir, por aquellas que fueron ninguneadas en el Ateneo de la Calzada, pero que ahora, después de haber triunfado en aquella marcha del “Tren de la Libertad”, defienden con ardor guerrero y fundamentalista postulados cercanos a PP/Vox en contra del proyecto de la ley Trans, repartiendo carnets de buenas y malas feministas. Ellas son, por supuesto, las auténticas feministas, según palabras de la conferenciante.

Lo más preocupante no es que estén en desacuerdo con tal o cual artículo de la futura ley o que discrepen, por ejemplo, de la parte que afecta al tramo de 12/14 años (tema al que yo también creo que habría que darle una vuelta) No. Ni la conferenciante ni el público entregado al desarrollo de la conferencia (unas 60 mujeres y tres hombres) aportaron argumentos o alternativas que mejoraran la ley. Por el contrario, fue una enmienda a la totalidad en plan despectivo: “Ahí tienen ya su ley del 2007” (la de Zapatero que, al parecer, por entonces, ya “tragaron con ella”): “Las leyes de borrado de las mujeres (sic!!) son aquellas que sustituyen el concepto sexo por el de identidad de género. Al hacerlo se elimina la causa de la discriminación y la desigualdad (sic!!) que sufren las mujeres en base a su sexo y se imposibilita la lucha contra la violencia (sic!!)”. Entonces lo entendí todo. No es sólo la ley trans, son todas las leyes que se han promulgado hasta el momento sobre el género.

Salí preocupado porque el peso de la conferencia recayó en querer “demostrar” que todo el fenómeno trans está siendo incitado y apoyado por grandes multinacionales, por milmillonarios como Soros o por el “primer multimillonario transgénero” (no se utilizó el término “primera multimillonaria”, porque no la reconocen como mujer) Jennifer Pritzker. Tufillo más que fundamentalista, bordeando los márgenes de las teorías conspiranoicas.

Salí preocupado porque un movimiento como el feminista que tanto ha aportado en la lucha por la igualdad, por los derechos de las mujeres, por la lucha contra la violencia machista (he asistido a todas las manifestaciones cada 8 de marzo, en solidaridad con las mujeres asesinadas por la violencia machista…) hoy, se hayan instalado en el fundamentalismo más retrógrado negando derechos a un colectivo tan perseguido, menospreciado, vilipendiado y hasta encarcelado o condenados a muerte en otras latitudes.