Las células durmientes del fascismo

El fascismo en cuanto desprecio por el diferente, el marginado, el que no piensa del mismo modo o las minorías.

Recuerdan el caso de indemnización en diferido con que argumentó Mª Dolores de Cospedal la indemnización pactada con Luis Bárcenas a cuenta de su implicación en el caso Grtel. Y es que en el PP lo de diferir responsabilidades le va de perlas. Curiosamente en este proceso participó uno de los protagonistas de este artículo, Mauricio Casals.

La derecha y ultra derecha mediática también se acoge a esta estrategia en diferido para llevar a cabo ese trabajo de zapa contra la democracia. Ya José María Anson, según sus propias declaraciones a la revista TIEMPO el 23 Febrero de 1998, manifiesta que “a través de la Plataforma de Defensa del Derecho a la Información de los Ciudadanos, este grupo de periodistas fueron los que se dedicaron a crear el clima de crispación que acompañó a González en su última legislatura y se estuvo a punto de desestabilizar al Estado a través de una trama de acoso y derribo del Gobierno socialista”. A está conjura asistían “el director de El Independiente, Pablo Sebastián; José Luis Gutiérrez, de Diario 16; el director general de Antena 3, Manuel Martín Ferrand; el de Informativos de Antena 3 Radio, Antonio Herrero; el de El Mundo, Pedro J. Ramírez...” también miembros de la AEPI, fundada el15 de Agosto de 1994, la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes, en la que además de estos directores de medios había columnistas y grandes escritores como Camilo José Cela, Antonio Gala, Antonio García Trevijano y otros. Felipe González los denominó el sindicato del crimen. Es conveniente no olvidar y tener presente que estas técnicas son un bucle toxico contra la democracia. Son maestros de golpes de estado en diferido, creando el clímax necesario, un efecto llamada para lo sediciosos.

Según ha publicado CRÓNICA LIBRE a este bucle indecente, de cloacas, chantajes, desinformación e intereses espurios, se les ha unido nuevos socios como la SEXTA TV a través de Antonio García Ferreras, OK Diario a través de Eduardo Inda Arriaga y Mauricio Casals Aldama, adjunto a la presidencia de Atresmedia Corporación, presidente del diario La Razón, no olvidemos que Anson fue su fundador, e imputado en el caso “Lezo” y en el caso “Hanta” y como pegamento indisoluble el ex comisario José Manuel Villarejo y el ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera. Todos ellos confabulados contra PODEMOS y más en concreto contra uno de sus miembros fundadores, Pablo Iglesias Turrión, publicando, aún a sabiendas que era mentira, irregularidades financieras de este en paraísos fiscales. Al igual que los miembros de la AEPI, y siempre según palabras de José María Anson, dispuestos también, sí fuese preciso, a desestabilizar al Estado con tal de eliminar la amenaza que se cernía sobre sus intereses, de seguir PODEMOS con la progresión política que se le suponía y que finalmente, a pesar de estas maniobras torticeras y alarmantes en una democracia, ha llegado a consolidarse como un partido de gobierno.

Es necesaria está introducción, pues no hay que olvidar, para asi poder identificarlos, a los integrantes con nombres y apellidos de estos grupos facticos, que anteponen intereses bastardos a la propia seguridad del Estado, a la convivencia y al derecho a una información veraz, contrastada y responsable. No hay que olvidar que aunque se les haya desenmascarado siguen ahí, son las células durmientes del fascismo, son un cáncer capaz de destruir el tejido social sobre el que se asienta la convivencia pacífica y el estado de derecho. De tanto en tanto reaparecen, con otros rostros, pero con los mismos métodos, los mismos fines y los mismos patrocinadores. Utilizan uno de los pilares constitucionales que nos hacen libres e iguales, el derecho a la información, para mediatizar la capacidad de decidir del individuo, tergiversando la realidad, mintiendo a sabiendas con tal de destruir el honor y la credibilidad de aquellos a quienes consideran un enemigo de sus intereses, eso sí, siempre en beneficio de España. Su España, la que no es una, ni ellos contribuyan a su grandeza y sí es libre, mal que les pese.

A pesar de estas amenazas, prevalecerá siempre la voluntad de un pais que avanza en derechos, que cada día consolida libertades y que transciende los limites geográficos en los que quieren encorsetarnos estos que se consideran intelectualmente superiores, nostálgicos de privilegios trasnochados. No obstante las instituciones deben establecer alertas que detecten estas anomalías, tener controlado a estas células durmientes conformadas por cachorros amamantados, bajo el paraguas del sistema democrático, por una ideología desfasada, en la que los diferentes no tienen cabida, ya sean políticos de izquierda, emigrantes, sectores desfavorecidos o ciudadanos de a pie, gente normal, pero que piensan diferente, rezan a otros dioses o aman fuera de los clichés preestablecidos. La libertad es su amenaza y su miedo es que precisamente los que piensan diferente están ocupando su espacio, exigiéndoles compartir obligaciones y ser respetuoso con los derechos. Todos somos ellos y conformamos una barrera contra su odio, su intolerancia y su sectarismo, y esa revolución les está poniendo nervioso.