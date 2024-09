Conversación con un joven de 19 años

Éste me decía que muchos de sus amigos, jóvenes de su edad y de su entorno de clase trabajadora, pensaban que las ideas ultraliberales (él las llamaba de otra manera) o fascistas (también lo llamaba de otra manera) eran las más beneficiosas para ellos, y las más “correctas”. Que no había otra alternativa.

Me decía mi joven interlocutor que la izquierda (que erráticamente asimilaba a la figura de Pedro Sánchez, sin saber nada más al respecto) estaba destrozando la paz, la convivencia y la integridad de su país (creo que se refería a España) y del mundo entero. Y como ésta, mucha más mierda. Me reconocía mi joven amigo que él, hasta hacia poco, creía a pies juntillas lo mismo. Pero que ahora se estaba empezando a dar cuenta de que las cosas no son tan sencillas como las pintan. Que ni tan blancas, ni tan negras, ni tan azules, ni tan coloradas. El problema, me reconocía, es que no sabía, como la mayoría de jóvenes de su generación, nada: nada de historia, nada de política, nada de la manera en que funcionan las instituciones, nada de sus derechos y responsabilidades, nada de cómo hemos llegado hasta el día de hoy y de qué ha pasado por el camino. Que este desconocimiento les exponía, les hacía vulnerables a la basura ideológica que promueve el odio; al fundamentalismo. Y de eso estuvimos hablando largo y tendido.

—La juventud me enternece y despierta en mí la compasión (entiéndase ésta en el sentido más digno positivo del término), le tengo un enorme respeto y admiración—

Y así, dedicamos toda la tarde a hablarnos. A hablarnos de política, pero también de sexualidad, de genero, de economía, de medioambiente, de historia, de religión, de los modelos educativos, de la herencia familiar con sus virtudes y sus miserias, de la vida y de la muerte, de las ilusiones, de lo que puede valer la pena y de lo que no...

No quisimos convencernos de nada. Sí seducirnos y escucharnos, aprender y disfrutar el uno del otro.

Fue una tarde maravillosa, de la que creo que los dos saldremos en mejores condiciones; él para continuar su viaje iniciático, yo para calmar mi preocupación por lo que se queda.

Respecto a los jóvenes, y su vulnerabilidad ante la basura ideológica, algo por lo que mi joven conversador se confesó estuvo afectado en algún momento y ahora preocupado (como yo), fue de lo que más hablamos.

No sé si mis reflexiones a solicitud suya le sirvieron de algo. Solo fui sincero y generoso en mis exposiciones. Hice lo que pude hacer ante tal interrogatorio amigo, pero tremendamente incisivo.

Hoy leo una entrevista a Maruja Torres publicada hace unos meses en el elDiario.es, en la que la lúcida escritura y periodista, la jovial y octogenaria Maruja (y no es ninguna contradicción), contestaba a su entrevistadora en relación a la pregunta de por qué creía ella que muchos jóvenes se identifican actualmente con el partido ultraderechista Vox. Decía: “como no hay memoria, cada dos o tres generaciones hay un país, sociedad, que se suicida porque han olvidado lo que les pasó... Y eso pasa en muchos países, está pasando. ¿Entonces, qué pasa? Que la gente joven no se ha nutrido bien desde casa y desde la escuela. Hay mucha gente joven que sí. Pero luego hay una gran masa que no tiene nada entre las orejas, y eso se llena de mierda con una facilidad espantosa. Porque no hay nada más fácil que que las moscas vayan a la mierda. Mucho más que que vayan a la miel”.

Pero ayer, en la mesa del restaurante donde nos encontramos, no se sentó con nosotros Maruja Torres. Tampoco estaba en la conversación posterior, a la orilla del mar... Yo hice lo que supe.

Espero no haber defraudado al joven ávido de saber. Creo que ese deseo es la mejor alforja del viaje iniciático. Solo así se puede decidir con criterio los caminos por lo que transitar en este recorrido plagado de bifurcaciones que es la vida.