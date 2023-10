Dejaos de amnistía

La amnistía es un problema para el PP, por ello se oponen radicalmente a que se conceda. Es fácil deducir su causa.

La derecha española vive del enfrentamiento con Catalunya, ahora que Euskadi esta mas calmado por el hartazgo de su sociedad a la violencia de tantos años. Si se aplica la amnistía, para mí con mucha lógica al no haber delitos de sangre, les quitamos su arma principal, defender la unidad de España. Esa frase tan repetida desde que acabo la dictadura y que ha servido para conseguir muchos votos, para tapar cualquier acto de corrupción en que sus votantes pensaban que hasta se lo merecían por su defensa de esa unidad y así se han mantenido desde el 75 cuando se juraron los principios del Movimiento.

Si ahora se aplica la amnistía y dejamos de hablar de esos excesos del nacionalismo catalán, tan antiguo como el español, no tienen casi nada que ofrecer a una sociedad castigada por el nuevo mundo de un capitalismo que ellos defienden sin leyes ni contención del abuso. Pero es que el PP, y no hablo de Vox porque no merece la pena ni nombrarles, solo ha gobernado para esas 200 familias que en algún momento nombró aquel gran periodista falangista, Emilio Romero, que sabia lo que decía. Hoy en vez de 200 son bastantes mas e incluimos esos fondos buitre y una golfería mayúscula hecha en estos años que tienen el poder económico total, comprando medios de comunicación, judicaturas, profesiones y lo que haga falta. ¿Alguien les ha oído hablar del mundo que viene, de la tecnología digital, de la IA, etc., que todo lo cambiara? Ellos no saben ni de que va eso, porque están por España. Qué caray . Así que. dejaros de amnistía.