¿De qué nos escandalizamos?

O tal vez otra pregunta podría ser ¿por qué tardamos tanto en escandalizarnos? Mi respuesta puede servir para ambas, ya que tengo la impresión de que el tema de la famosa pareja Diaz Ayuso/Gonzalez Amador, tiene mayor resonancia que el tema de los más de 7.000 muertos que no debieron morir como murieron en las residencias de Madrid. Entiendo que en el caso de la pareja hay un punto de cotilleo al estilo culebrón, reforzado por el tercero en concordia que personifica el otro famoso, Miguel Angel Rodriguez, que aporta su aliño de estilo mafioso. Así se conforma el Trio de la Crueldad, que completa su atroz elenco con la participación especial de varios actores secundarios que tal vez no hayamos terminado de conocer. Para quienes somos socios y socias de eldiario.es, nos indigna doblemente por la afrenta que significa el chantaje -perdón, anuncio- que se pretendió ejercer desde los burdos mensajes de M.A.R. Es una trama tan repugnante como ofensiva para cualquier persona, porque incluye un desprecio absoluto a la sociedad, considerándola estúpida. Y cómo no, si ellos se mantienen impunes en sus sillones, pisos, coches, etc., con el descaro de pregonar el lema LIBERTAD.

Pero pongamos el acento donde corresponde. La burla más cruel en esta historia nace y se desarrolla en la pandemia, cuando Diaz Ayuso condenó a miles de ancianos a morir en las peores condiciones imaginables (los viejos ya tenían otras enfermedades y se iban a morir también en los hospitales), y Gonzalez Amador recibía como sanitario los mismos aplausos que todo el colectivo al que pertenece (¿o ya no?), mientras urdía su particular estafa.

Por lo cual me dirijo a las conciencias, individuales y colectivas: ¿cuánto necesitamos para escandalizarnos y exigir justicia?