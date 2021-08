No comprendo las razones por las cuales este periódico ve en los fondos europeos una herramienta que va a transformar España. Por una parte, no se me olvida que un gobierno socialista ha dado una solución capitalista tanto al caso de Bankia como a la ley reciente sobre los alquileres, por poner dos ejemplos. Por otro lado, la intervención de la CEOE y otras consultoras internacionales en la forma del reparto confirman, a mi modo de ver, lo que es cada vez más evidente en el capitalismo que los poderosos son los primeros que meten el cazo en la olla y que cuanto más te alejas del poder, menos sientes sus beneficios. Por eso me pregunto si llegarán también ayudas al sector de la agricultura, la ganadería o la pesca o si, gracias a esos fondos, desaparecerán de las ciudades el deprimente espectáculo de ver a jóvenes recorrer sus calles montados en su bicicleta y con un baúl a la espaldas. Además, la escasa presencia de la sociedad civil y los movimientos sociales en la toma de decisiones no van a mejorar la democracia sino a someterla más aún a los poderes económicos. Finalmente, si las élites políticas y económicas se alían en el reparto, ¿quién tendrá el poder suficiente para fiscalizar el uso de ese dinero? La ausencia de solidaridad tan arraigado en nuestro país, especialmente entre nuestras élites ¿no terminará haciendo fracasar esta magnifica oportunidad de asentar la democracia y modernizar la economía?