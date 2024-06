Los guantes del cancerbero y la democracia

“Haced política, porque si no la hacéis, alguien la hará por vosotros y probablemente contra vosotros”.

(Antonio Machado).

El mismo derecho que le asiste a Unai Simon a expresar su opinión sobre lo la manifestación de Mbappé con relación a la llamada al voto que ha expresado el futbolista francés de cara a las próximas elecciones del país galo, que cualquier otro ciudadano tiene a opinar sobre lo expresado por el portero de la selección de futbol española al respecto.

Lo grave no es opinar, bendita democracia, lo grave es difundir axiomas fascistas, tal como no tener opinión propia con relación a cuestiones políticas y si la tienen que se las calle y no ande difundiéndolas, aprovechando su cartel de figura mundial del futbol.

Me recuerda los años de posguerra y sus coletazos hasta mediado de los sesenta. Ese miedo a expresar públicamente cualquier opinión que pusiera en duda las “bondades” del fascismo en España, niño no hables de política que nos va la vida en ello, y tanto que les iba la vida, como que te fusilaban; o la persecución a los progresista en EE.UU en la época del macartismo. Silencio se rueda. Está claro que no es el caso, ni es extrapolable esta opinión del portero vasco, pero por ahí se empieza. Los médicos para hablar de medicina, los economistas de finanzas, los zapateros de zapatos, los futbolistas de futbol... dejad que otros hagan política por ti.

“Los futbolistas tenemos muchas veces la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas, y no sé si deberíamos de opinar o no. Yo me dedico al fútbol, soy profesional del balón y de lo único que quiero hablar es de temas deportivos y los políticos dejarlos a otras personas”, manifestó. Pues entonces lo mejor que hubiera podido hacer, para ser coherente con su filosofía, es callarse. Pero mejor así, cuantas más caretas caigan mejor.

¿Saben ustedes que otro comisionado ha prohibido a sus jugadores hablar de política? El responsable de comunicación de la selección italiana. Vaya, vaya….“Haga usted como yo, que no me meto en política”, dicen que le dijo Franco a Pemán.

La ONU dixit: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

La ONU y la Constitución española en su artículo 20 y la francesa en su artículo 12. En fin esperemos que los guantes de los cancerberos solo sirvan para parar balones y no la democracia.