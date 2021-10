Instrucciones de uso de la extrema derecha

Para decodificar el lenguaje y el comportamiento de los dirigentes de la extrema derecha es necesario conocer su manual de instrucciones, a continuación presento trece instrucciones:

1. Estimular los miedos difusos de los ciudadanos. Realizando campañas electorales centradas en el tema de «ataques» realizados por fuerzas oscuras enemigas que pretenden el «gran reemplazo» de la población europea blanca por inmigrantes árabes, una teoría muy de moda en los círculos populistas de derechas. Las fuerzas oscuras son los burócratas de Bruselas, los medios de comunicación, los intelectuales liberales y los medios de negocios globalizados.

2. Canalizar los miedos hacia chivos expiatorios, que son de diversa índole, inmigrantes, refugiados, musulmanes. Un ejemplo muy actual, NOAM CHOMSKY el 19/04/2020 declaró: “Trump está desesperado por encontrar un chivo expiatorio al que culpar por sus espeluznantes errores e incompetencia. El más reciente es la Organización Mundial de la Salud, otro es el ataque a China.” Otro ejemplo, los recurrentes chivos expiatorios de AfD (Alternativa para Alemania, en alemán, Alternative für Deutschland), el Gobierno, los refugiados o la Lügenpresse (prensa mentirosa).

3. Transmitir una visión maniquea del mundo: reduciendo la realidad a una oposición radical entre lo bueno y lo malo. Se apoyan en una visión simplista y autocomplaciente del pasado. Uno de sus lemas es «Quien no está con nosotros está contra nosotros»

4. Producir en el electorado una sensación de pertenencia a una comunidad exclusiva.

5. Deformar la información, realizar un montaje de los hechos cuidadosamente elegidos, sacados de su contexto y asociados en un orden preciso. Sin dudar en el empleo de la difamación. Un ejemplo paradigmático del 6 de mayo 2020: Abascal afea al Gobierno el “odio histórico de la izquierda hacia los homosexuales”. Santiago subió al atril de la Cámara Baja para defender su voto en contra de la prórroga del estado de alarma pero ha usado su tiempo para lanzar reproches al Ejecutivo que nada tienen que ver con su gestión del coronavirus.

6. Dividir a la sociedad entre verdugos (la supuesta élite) y víctimas (el pueblo) y asociar a los musulmanes y a los refugiados con los criminales.

7. Hace mucho tiempo que han declarado la guerra a los periodistas y medios de comunicación críticos, pero cuando llegan al poder llevan a la práctica sus amenazas. Solo la prensa «amiga» está invitada a sus reuniones. En el mejor estilo Trump, el partido de Abascal amenazó con cerrar La Sexta, veta a periodistas y arremete contra la mayoría de los medios de comunicación.

8. Buscar el voto de los “no votantes”. « ¿Qué es lo que caracteriza al no votante? La pérdida de confianza en la política: cree que no vale la pena ir a votar.” La extrema derecha «tiene más éxito», sobre todo entre los no votantes, «en aquellas regiones en las que sus representantes son objeto de escándalos». Objetivo “aumentar la visibilidad ante la opinión pública”. Recomiendan inspirarse en los maestros del escándalo, puesto que «son las personalidades que tienen más éxito ante el electorado.

El producto que una publicidad racista, xenófoba y revisionista vende a un elector es el derecho a liberar sus instintos más bajos y a transmitir la manifestación abierta y violenta de su frustración, de sus complejos, de su placer por dañar, para mostrar una resistencia contra lo políticamente correcto.

10. La extrema derecha hace pasar los insultos por prevención. Hoy mismo, martes 21/09/2021: “El parlamentario de Vox Javier Sánchez García ha llamado "bruja" a Laura Berja, diputada socialista que estaba en ese momento en el uso de la palabra defendiendo la reforma del Código Penal”

11. Propaganda 4.0. La política de los populistas de derechas: «Nuestra oportunidad son las redes sociales, donde somos especialmente activos con respecto a los demás partidos políticos» «El tiempo juega a nuestro favor, porque la desconfianza hacia los medios de comunicación clásicos aumenta.» Se trata de «aprender a colocar nuestros contenidos», «hacer presión», «canalizar el potencial», «adueñarse de ciertos temas de moda», «llenar el vacío» con «contenido que atraiga la atención». El objetivo es «decir lo que se quiere y no ser políticamente correcto, sin marginalizarse». Los partidos populistas de derechas son los grandes ganadores de las redes sociales: «Proporcionan a millones de personas su versión de la verdad, sin barreras periodísticas, y consiguen crear una identidad colectiva entre sus apoyos» cultivando la «autoafirmación». Una entrada de Facebook de la AfD (Alternative für Deutschland) que tiene éxito puede llegar a 4 millones de personas, es decir, más que las noticias televisadas de la noche. Ahora bien, los mensajes que suscitan interacción son los que juegan con las emociones y dividen, raramente los que invitan a la reflexión. Una mala noticia para la democracia.

12. Crear cuentas en las redes sociales: «Es muy fácil abrir una cuenta de Facebook» «y por qué no escribir una avalancha de comentarios negativos en la página de Facebook de [...] cualquier político “no afín” para desencadenar pequeñas “shitbombs”

13. El éxito viral de ciertos perfiles - como el de Milo Yiannopoulos - produce a su alrededor lo que Noelle-Neuman llamó espirales de silencio, que producen en la opinión pública la fantasía de que determinadas opiniones integristas son en realidad mayoritarias. Es lo que vimos el 8/5/2020: acusaciones de genocidio al Gobierno de Sánchez, alarmas de la cercanía de una dictadura comunista, chaladuras ante las que muchos conservadores se mantienen en silencio. En esta misma semana Santiago Abascal ha intentado vender la manifestación homófoba del pasado sábado (18/09/2021) en Chueca como un complot urdido por el PSOE para evitar que se hable del precio de la luz. Ha afirmado que los manifestantes pertenecen a “la Cloaca socialista".