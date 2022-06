Inviolabilidades constitucionales reales y de pega

Fueron “padres” los siete de la Constitución“. No hubo mujeres para una componenda rodeada de amenazas inconfesables y, por tanto, cargada de mentiras y de trampas.

Ahora imagine que usted era uno de ellos, que están reunidos inventando deberes y derechos y que uno dice: “me han llamado desde presidencia para que blindemos al rey”.

Se supone que el informador no dijo que eran órdenes del mismo rey que saldría beneficiado de su impunidad ante la justicia, pues alguien podría levantarse de la mesa gritando “hasta aquí hemos llegado”. El PCE, por ejemplo, venía de sufrir fuertes tensiones internas tras aceptar la bandera y la monarquía. Resumiendo, los que tuvieron que renunciar a la justa “ruptura democrática” no estaban para recochineos que no fueran bajo amenaza.

O quizás todos lo supieron, pero fueron muy “valientes” y decidieran colocar más inviolabilidades para que la del rey no ofendiera tanto: si se establece que “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad” en el artículo 56.3, no se puede escribir en el 14 que “Todos los españoles son iguales ante la ley”. Pero lo hicieron.

Las demás inviolabilidades constitucionales son las siguientes:

“Artículo 10. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y de la paz social”.

Artículo 18.2. El domicilio es inviolable.

Artículo 66.3. Las Cortes Generales son inviolables.

Artículo 71.1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.“

A la hora de evaluar leyes maduras podemos recurrir al derecho comparado, por ejemplo, pero yo prefiero centrarme en la evidencia de los resultados.

Si a un texto tan genérico como el del artículo 10 le quitamos “inviolables” nada cambiará pues, a la vista de leyes como la “Mordaza”, parece que el único derecho “inherente” es el de conservar la propia vida, ya que no hay pena de muerte. Todos los demás, depende.

El 18 dice que “El domicilio es inviolable” pero hace poco leí que Marlaska había hecho bueno al Corcuera de la patada en la puerta. Por lo demás, los desahucios que siguen provocando suicidios junto a pisos vacíos del “banco malo”, los matones que ciertos propietarios envían a inquilinos al corriente de pago para “convencerlos” de que se vayan y dedicar sus pisos al alquiler vacacional, o lo lentos que van los procedimientos contra los okupantes que son mafias, por poner tres ejemplos, convierten el 18.2 en papel mojado.

Lo de que “las Cortes Generales son inviolables” del 66.3 podría referirse a la protección de su integridad contra los partidos que violan la voluntad popular ganando elecciones con dinero ilegal, pero jamás han expropiado los escaños a los políticos delincuentes. En cambio, sí se lo quitaron, y una exclusiva de hoy mismo afirma que ilegalmente, al canario condenado a un mes y medio de cárcel por darle una patada a un policía, ¡¡cinco años antes de las últimas elecciones generales!! Por último, puede que estuvieran pensando en que un 23F obligaría al rey a salvar su monarquía (digo “la democracia”, en qué estaré pensando), aunque, eso sí, después de intrigar con militares de los de siempre contra un presidente del gobierno que empezaba a incomodarle.

¿Se respeta la inviolabilidad de los Diputados y Senadores “por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones”? Respondo que no, pensando en las veces que se borran del Diario de Sesiones los insultos pronunciados en el Congreso. Ni que fueran palabras no admitidas por la RAE. Borrar lo pronunciado es violar a sus autores, pues hablaban “en el ejercicio de sus funciones”. Salvo que lo que esta inviolabilidad busque sea negar sus propias vergüenzas.

En cambio, la inviolabilidad del 56.3 se cumple a rajatabla y caiga quien caiga, menos el delincuente. Quien mejor la ha definido es ese juez inglés que entendió de la demanda de Corinna contra Juan Carlos I. Dijo que si le reconocieran la inviolabilidad de que disfruta en España, podría entrar a robar en cualquier joyería de Londres y salir tan tranquilo.

La inviolabilidad constitucional en España es pura palabrería, salvo la prevista para que el rey disfrute, en la práctica, de un blindaje similar al de aquel dictador a quien tampoco ningún juez se hubiera atrevido a juzgar. Por cierto, noticia también de hoy mismo, los letrados del Congreso rechazan una nueva propuesta del PNV para resolver lo de la inviolabilidad del rey.

Aún hay gente que se sigue riendo desde el 9 de mayo, cuando la ex vicepresidenta Carmen Calvo informó que el Gobierno de Sánchez se había dirigido a “la Casa Real” pidiendo permiso para arreglar lo de la inviolabilidad.

Democracia basura es el único título posible para un país cuyo gobierno, elegido en las urnas en pleno siglo XXI, se arrastra como un gusano ante un jefe de Estado que lo es por vínculo hereditario.