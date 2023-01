Madrid es otra cosa

Hay muchas personas, casi todas de izquierda, que no entienden que en Madrid se vote tanto a una persona tan insulsa y tan nula intelectualmente como Ayuso, pero esto es muy fácil entenderlo si se explica sin tapujos ni censura.

En la capital se concentraron en la posguerra franquista todas las instituciones y empresas públicas que se generaron y en ellas la gente que trabajaba era en un 99% de la parte ganadora, o sea, del franquismo más furibundo, y esas personas estuvieron viviendo de manera muy cómoda con un servicio público en muchos casos, y en los que no eran públicos, con una vigilancia fuera de toda duda para no beneficiar a los comunistas que habían sido derrotados. Y digo cómoda porque de allí se deriva un funcionariado que alguna vez se ha criticado por no tener, en muchos casos, la inseguridad de verse en la calle por baja productividad. Eran ganadores y con eso bastaba para el franquismo que estaba agradecido a su ayuda. Con esto no quiero incluir a aquellas personas que, en ese mismo trabajo, han sido responsables, y creo que han sido muchas, y han dado todo lo que eran capaces para resolver su trabajo de manera adecuada.

Podemos añadir casos de títulos universitarios conseguidos con poco esfuerzo y últimamente hemos visto casos derivados de aquel tiempo en donde algún personaje hacía una carrera en meses, algo que no es creíble. Y Universidades que actuaban no con un comportamiento adecuado, pero sí de parte de los mismos que se citan aquí. Pero puedo contar que en el año 70 del siglo pasado entré en una de esas grandes compañías y antes de pedirme mi título universitario me pidieron una carta de mi padre que había cumplido como falangista su deber en la Guerra Civil. Tuve la suerte de tener un padre así, aunque yo no era lo mismo.

Si a esto añadimos los hijos y nietos de aquellos con un poso político derivado nos encontramos que en la capital de España está alojado todo el neofascismo actual que ya no necesita violencia pero les vale con la actual arma de destrucción masiva, la pasta gansa. Con ello seguirán votando a Ayuso, una falangista verdadera que pide perdón a los de la Falange actual por haberse pasado al PP, o sea, a los vendidos al “sistema” que para ellos es la democracia que se acabara de confirmar como auténtica hasta que ese poso político pierda fuerza, pero me temo que será difícil. Por eso, habrá que pedir a otras Comunidades que voten distinto porque en Madrid no hay arreglo posible ante la falta de inteligencia de la izquierda que nunca se une. Y también se entenderá que haya dos comunidades en que esos votantes no consientan deslices políticos y que consideren a Sánchez como un traidor. ¿Me he explicado bien?