Manual de odio. F. J. Losantos contra Sánchez y Gómez

Hace muy poco F. J. Losantos publicó una “columna” actuando, como él mismo ha declarado ser su costumbre, movido por el odio, con el título: SÁNCHEZ DECLARA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN CONTRA LA JUSTICIA.

La afirmación es falsa y, creo, constitutiva de un delito de calumnia contra el presidente del Gobierno. Pero si algún juez lo investigase, Losantos se declararía amparado por SUS libertades de prensa y de expresión (para él, patente de corso para la difamación, la calumnia y la mentira). Pero lo que me aterrorizó fue la tenebrosa pericia con la que crea un pequeño Manual del Odiador, mediante un libelo lleno de expresiones dirigidas a proyectar y propagar un odio irracional.

Sus principios son:

1.- EL DISCURSO SE ALIÑA CON TOQUES DE ERUDICIÓN, que dan al autor un aura de la autoridad que aporta la cultura. FJL alardea de ser muy culto. Aquí empieza explicando qué es un estado de excepción, y se remite a la figura del dictator de la República Romana, cuando, según él, “el Senado votaba a un dictador por dos años para acabar con un peligro mortal para la República”. El dato es falso. El dictador romano se nombraba por el tiempo necesario, pero nunca superior a seis meses, para resolver el problema. Roma nombró muchos dictadores, pero sólo Sila y César se saltaron la ley. Por eso el Odiador, acostumbrado a hacer pasar por erudición su ignorancia, lo que en verdad parece es un patán semianalfabeto que procesa mal los datos que memoriza para parecer ilustrado.

2.- PARA FOMENTAR EL ODIO ES LEGÍTIMO RETORCER EL LENGUAJE. Dice FJS “cuando Goyache dijo que Begoña, a través de una empleada, lo citó en Moncloa para urdir su cátedra, lo que la convierte en casa de citas de negocios…” vuelve a rebuznar sin empacho: el verbo “urdir” aúlla en esa frase. Federico lo usa porque cree que indica algo malo (no siempre es así). Pero una cátedra no se puede “urdir”. La expresión es propia de un analfabeto funcional. Y, si añadimos una mentira, mejor que mejor: La cátedra que “urdieron” Gayache y Gómez no existe. La reunión de la Moncloa, para gran berrinche de Losantos, domicilio legítimo actual de Begoña Gómez, se celebró para coordinar el desarrollo de un Máster, no un negocio de los que tal vez perpetra Losantos con sus subvencionadores oficiales y nuestro dinero.

3.- INCLUIR EXPRESIONES INSIDIOSAS QUE REMITAN A CONTEXTOS DETESTABLES. Por eso denomina a la Moncloa “casa de citas de negocios”. FJL sabe muy bien que, según la RAE, esta es un “establecimiento en que se alquilan habitaciones para mantener relaciones sexuales”. La expresión de FJL, grosera como de gañán de campo, es una injuria punible. Y es de una desvergüenza suma decir que esa reunión fue para hacer negocios.

Escribe sobre actividades de “la banda de Sánchez”. Según el D. Panhispánico de dudas de la RAE, una banda es un ‘grupo organizado de gente armada, especialmente con fines delictivos’, o 'pandilla de jóvenes con tendencia al comportamiento agresivo“. ¿Alguien da más en materia de injurias?

Ataca a la Decana Del Barco, sugiriendo con tanta consciencia como cara dura que permitió trato de favor para Begoña Gómez para favorecer a la izquierda ante los próximos nombramientos en el CGPJ.

4.- OMNISCIENCIA DE MOTIVOS AJENOS. Dice FJS que el objetivo de Sánchez al enviar a la policía a la plaza de Castilla era amedrentar a los buenos jueces españoles (que para él son los que admiten sus embustes y agresiones, aunque sean el hazmerreír de la judicatura europea).

5.- LEGITIMIDAD DE LA MENTIRA SI EL FIN FAVORECE A SU PATRIOTISMO (tan puro como la lealtad de Judas a Jesús). Por eso cuenta FJL que Sánchez llegó a “tomar militarmente esa plaza que Begoña no pisó”. No aclara nuestro Artífice de Odios cuáles fueron las unidades militares que tomaron esa plaza, ni con qué uniformes se disfrazaron.

6.- USO ESPÚREO Y ESTRAFALARIO DE LA LÓGICA. Por último (pero el tema da para mucho más) FJL plantea la pregunta más brillante que puede armar su presunto cerebro: “Si ya tenía la entrada por el garaje, ¿para qué ordenó Sánchez tomar la Plaza de Castilla…?” La respuesta obvia. Con arengadores como FJL, era previsible la presencia de alguna banda descerebrada, como las de Ferraz, enardecida por el odio que les generan las argumentaciones esquizofrénicas de patanes bárbaros y soberbios.