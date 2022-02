Sin mascarillas en los recreos

Mi situación personal, médico jubilado antes de que nos invadiera la Covid, que me permite ver los toros desde la barrera sin el agobio del currante, me sorprendo del marrón que ahora van a padecer muchos docentes con la supresión de las mascarillas de los alumnos en los recreos del patio de sus centros docentes.

¿Hay distancia de seguridad, ese dichoso metro y medio, entre elementos de distintas “burbujas” cuando no están metidos y enmascarados en el aula, ni tienen una pauta de vacunación completa? ¡Con lo bien que en general habían asumido los chavales el uso de las mascarillas!

Y si a la población adulta -relativamente bien inmunizada, bastantes de ellos con tres dosis- se le “recomienda de forma general continuar con el uso de las mascarillas en aglomeraciones al aire libre” se me hace difícil entender el papelón al que deben enfrentarse los claustros docentes con el mensaje/instrucción de que los alumnos ya no es necesario que la lleven al salir al recreo, conociendo que aquellos de los que son responsables durante el horario escolar aún no tienen si quiera la cobertura inmunológica que proporcionará la pauta de vacunación completa.

¡Que les sea leve, porque esto no lo estudiaron en Magisterio!