Meryem Mehdati es una escritora canaria, y me sorprende en cada lectura. Compro el periódico La Provincia, donde escribe cada domingo, solo por leerla en papel. Y vale su artículo por todo el periódico, aunque a veces encuentre otras joyas en su interior, nunca en la editorial.

No sé hasta cuándo le reservarán a Meryem este espacio tan privilegiado en la prensa que es la contraportada. No sé siquiera si un día de estos ocurrirá que llegaré al estanco y me dirán que el periódico ya no se edita en papel. No lo sé. Lo que sí sé es que, hasta que ocurra una cosa o la otra, cada domingo seguiré comprándolo, en papel, que es como me gusta leerlo, comenzando siempre por la contraportada