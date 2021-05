Mienten, no son liberales

No son liberales por más que griten a los cuatro vientos su incondicional amor por la libertad, amor reciente y que se refiere únicamente a SU libertad que naturalmente no encuentra más límite que el de su propia apetencia. Tampoco lo son por más que se declaren a favor del libre mercado pues sus hechos nos muestran un capitalismo de amiguetes en el que la competencia, si es que existe en alguna parte lo cual me permito dudar, brilla por su ausencia.

Hemos de convenir, en mi opinión, que el liberalismo, filosofía que nació enfrentada a la reacción, ha devenido en simple teoría económica cuyo corolario es la ley de la selva hasta convertirse en una etiqueta vaciada de su contenido primitivo para uso y disfrute de lo más reaccionario de nuestras sociedades y que la más extrema derecha española, no se si existe otra distinta a la que vemos día tras día, se apropia para ver si consigue tapar sus vergüenzas.

Cada día resultan más incomprensibles las razones que empujan a esa derecha nuestra por colocarse una etiqueta que tan mal casa con su proceder y con su ideario, más reaccionario que conservador, con una clara pulsión iliberal como ha demostrado a lo largo de la Historia y que reverdece ahora en cada ocasión que se le presenta con el inestimable apoyo de esos medios vendidos al mejor postor pues ya se sabe como funciona la patente de corso.

De llorar dan ganas pues cualquier comparación que podamos hacer entre la derecha patria y aquella que vemos en Francia, Alemania, etc. nos dicen que la nuestra, la que sufrimos a diario, se parece mucho más a la de Polonia o Hungría y demás países del Este europeo atacados por el virus del neoliberalismo, que ni es nuevo ni liberal pues como en España lo suyo es la rapiña y la sistemática supresión de derechos.

No son liberales pues a pesar de cuan alto gritan, se conoce que saben que les falta la razón, nunca dan un paso para ampliar derechos tan elementales como el de la muerte digna, los de las personas LGTB; por supuesto, ni el aborto ni el divorcio llegaron de su mano aunque eso sí, son los primeros a apuntarse a su disfrute.

No son liberales pues para ellos el elemental principio de la igualdad de oportunidades no existe salvo que sea para ser aplicado a su clan, a su clase.

No son liberales, son la reacción y por más que griten todos sabemos que no les asiste la razón.