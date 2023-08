No llegó el señor Feiko. ¿Pero?

Bueno, por lo menos no llegó el señor que cerró más de cien escuelas públicas en Galicia y aumentó el gasto en las concertadas, el buen administrador que entregó las cajas gallegas a un banquero venezolano (quizás de las buenas personas), el mismo que veraneaba con el narco, aumentó la deuda gallega y perdió más de 76.000 puestos de trabajo durante su paso por la autonomía gallega, sí, el mismo que aumentó su patrimonio en más de 600.000 euros en dos años y todavía no da explicaciones, bueno, mejor me tomo un descanso en el currículo porque no es del señor Feiko que quiero escribir. Es de los más de 700.000 votos que parece ser que no necesitaba Sumar pero que no les permite completar un resultado claro. No vale decir ahora que es la primera vez que Sumar participa, por favor, todos sabemos que todos los que están en esa cartelera ya pasaron por Podemos y su historia política es Podemos directa o indirectamente, seamos honestos. Si se tranca el juego y hay que ir a otras elecciones hay que ir con TODOS porque la derecha va a ir a por todas, no esperen juego limpio, no saben lo que es limpieza ni entre ellos. El país necesita que se siga avanzando, no puede haber interrupciones porque cada paso hacia atrás requiere de dos hacia adelante. Si no se tranca el juego y el señor Feiko lidera la oposición, el ruido no va a parar y no sobrará NADIE y hay que ir con TODOS. Vendrán tiempos difíciles pero no imposibles de vencer con UNIDAD, UNIDAD y UNIDAD. Al fin está empezando alguna transformación, hay que ser pragmáticos sin dar ni un paso atrás porque cada paso atrás requiere como mínimo dos hacia adelante. Todavía tenemos que mejorar la educación laica, la memoria, la sanidad, la igualdad, las necesidades de la dependencia, la justicia, en fin, estamos en el principio de las grandes transformaciones que necesita el país, no se puede desperdiciar la oportunidad de mejorar la calidad de vida de la sociedad. Una sociedad más justa es necesaria y solo contando con todos los que se han dejado la piel en esta lucha se podrá lograr.