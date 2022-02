No solo Madrid merece más

No me sorprende que Isabel Díaz Ayuso comparezca en rueda de prensa confirmando que su hermano cobró una comisión por un contrato público sin que le tiemble el pulso, ha mamado de esa religión.

Lo realmente escalofriante es que todas esas masas que la apoyaron al grito de “libertad” no se paren a pensar en lo que realmente hay detrás.

La corrupción de las instituciones está tan instaurada que ni nos sorprende, es más, ahí quienes lo justifican, “es una comisión por su trabajo tendrá que cobrarlo”

Los políticos, como gestores de lo público, son elegidos por los ciudadanos con el fin de gestionar los ingresos públicos para un correcto gasto público. Las instituciones no tienen por objetivo generar un beneficio, como si de Inditex se tratara, sino dar un servicio público.

En el caso de la Comunidad de Madrid esta claro que esa vocación hacia lo público se perdió hace mucho tiempo, es muy larga la historia de corruptela vivida estos años para incluirla aquí, pero es incomprensible, que los ciudadanos de Madrid, que vivimos inmersos en una burbuja de transporte-trabajo-transporte-responsabilidades familiares y vuelta a empezar, en la mayoría de los casos cobrando salarios mínimos y pagando alquileres por precios inalcanzables, no levantemos la mano y digamos ¡basta!

Madrid se merece más que políticos infectando las instituciones con sus actuaciones año tras año, pero sobre todo, los ciudadanos nos merecemos más, nos merecemos que la calidad de vida sea alta, sin que los alquileres estén en el top del ranking de los más caros de España, necesitamos que no vivamos debajo de una boina de contaminación, necesitamos una sanidad publica universal que te atienda cuando tu enfermedad aparece y no cuando ya sea demasiado tarde, necesitamos educación pública, que tu hija pueda recibir una buena educación es un derecho no un privilegio, necesitamos ayudas económicas para quien es despedido, para quien monta un negocio, para quien lo necesite.

Me inquieta que amigos, compañeros familiares vean como se malversan los caudales públicos y justifiquen sus acciones, esos fondos son de los ciudadanos y deben volver a nosotros mediante políticas sociales, económicas, fiscales…

Como sociedad nos queda mucho por aprender, y esto, es lo más difícil.