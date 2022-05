El poder del Océano Ártico

Tan solo quería exponer, releyendo un libro de geopolítica, me ha saltado la duda de si toda esta guerra de Ucrania, no ha sido una simple escusa para establecer las verdaderas potencias militares de cara a la futura conquista de del océano Ártico, donde se calcula que existen el 25% de las reservas petróleo, gas natural, estaño, manganeso, oro, níquel, plomo y platino… Suponiendo que continúe el deshielo, su explotación creará importantes beneficios económicos a las empresas que puedan explotarlas, a la cuales de alguna manera les interesa no detener del todo el calentamiento global.

Los mares no dejan de ser las autopistas del comercio, del sistema y los grandes despliegues militares, Rusia no tiene acceso directo al Océano Indico gracia al “anillo continental” formado por Turquía, Irán, Afganistán, Pakistán y la India. Rusia está con el conflicto de Ucrania a un más acorralado y defenderá el Ártico ferozmente por estrategia y economía. Sus salidas al océano Pacífico están bajo la atenta vigilancia de Estados Unidos, Japón y China.

Para salir a los Océanos al margen de Crimea necesita el control de Ártico para bajar por el Atlántico.

No hay que olvidar que el mayor poder estratégico de Estados Unidos es tener largas costas en los dos grandes Océanos, de hecho eso es lo que le ayudó a vencer en la segunda guerra mundial, poder dominar y controlar los desplazamientos marítimos en ambos lados.