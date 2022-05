¿Qué opina elDiario.es?

La mayoría de los diarios publican editoriales en las que se expone su opinión sobre los hechos que suelen ser las noticias más importantes o relevantes. En el diario.es no hay editoriales. Creo haber leído que se debía a una decisión del diario y se razonaba la decisión. Me parece muy respetable, por ejemplo la mayoría de diarios gallegos no tienen editoriales. Es decir, es una decisión legítima aunque a mí no me convenza.

Me parece importante saber la opinión del diario.es sobre temas de gran calado, con claridad, y no deducirla. Los artículos de opinión no sustituyen a este objetivo, pero, en ocasiones los comentarios a los mismos parecen atribuirles esa función, algo que creo que es un error al existir opiniones plurales, y es claro que no tienen por qué ser la del diario.es. En algunos temas, los artículos del Sr. Escolar dejan clara una posición muy bien fundamentada, y de algún modo la posición del diario.es. Creo que, en ocasiones, no es suficiente. En algunos temas siento una especie de orfandad y tengo que interpretar cuál es la posición del diario.es de modo imaginativo, lo que es una inquietud, no una angustia.