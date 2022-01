¿Es solo una la opinión de la ciencia?

Soy de los que cree que la mascarilla en la calle, en momentos de mucho contagio, es eficaz, aunque, seguro que previene menos que otras medidas. Probablemente, sin otras medidas más restrictivas, la mascarilla en la calle puede no dar todo el resultado que deseamos.

Cuando veo imágenes de aglomeración en calles, donde muchos van sin mascarilla, es cuando la medida de su obligación me parece acertada.

Pienso, también, que a si los locales de ocio y restauración… no se les ponen restricciones, lo de la mascarilla en la calle, queda un poco desvirtuado. Lo cual no quiere decir que me oponga a esa medida, yo sí me la pondré.

Para esta y otras medidas, escucho con insistencia, que son medidas desde lo político, que lo que hay que hacer es escuchar a los científicos y profesionales, para establecer lo que la ciencia diga.

Yo creo que este gobierno escucha a los científicos y profesionales sanitarios, faltaría más. Seguro, que a lo mejor soy un poco torpe y no me he dado cuenta de lo que dice la ciencia y los profesionales sanitarios, estoy seguro de ello. Pero pregunto: ¿todos los profesionales y científicos tienen unidad de pensamiento y criterio? ¿No será que lo que quieren decir es que no han escuchado a mi científico de cabecera, o no me han escuchado a mí, que soy profesional? Verbigracia, al primo de M. Rajoy…, que al parecer es científico. Que la tierra es plana, lo defienden algunos que se llaman científicos, en definitiva, creo que hay que ir del lado de la ciencia y de los profesionales de la salud, pero entre todas la voces científicas y profesionales tengo que coger la que creo que es buena para aplicarla. El gobierno debe hacer eso y lo hace. Por eso, es quien asume la responsabilidad de sus medidas y no los asesores.

Creo que serían buenas unas medidas comunes para todos los territorios, desde el consenso, dejando a las comunidades su adaptación. Eso sería posible, si pudiera haber consenso, pero con una oposición, que en algunas comunidades se saltan los consensos, ya lo hemos visto desde el principio de la pandemia, es imposible. Cuando desde la oposición se pide una cosa por la mañana y otra completamente distinta por la tarde, cuando lo que piden hoy, si se hace, lo llevan a los tribunales, sin sonrojarse de haberlo pedido y votado, con esta tropa no puede hacerse nada en común.

Pedir que se legisle, para que las comunidades autónomas tengan las manos libres, sin un control judicial, es dejar a unos reyezuelos y reyezuelas que hagan lo que quieran. Pregunto: esa legislación en manos de alguna presidenta o presidente, ¿dónde podría llegar? ¿no sería en algunos casos, lo mismo que dejar a un mono suelto, con una bomba bajo el brazo?

En definitiva, escuchemos a la ciencia, faltaría más, pero teniendo en cuenta que esta no es unánime, que, si nos planteamos hacer lo que los científicos y profesionales dicen, no se podría hacer nada, ya que no todos coinciden en los mismos análisis ni recetas. ¿Con cuál nos tendríamos que quedar? Cuando se dé un consenso entre los científicos, entonces, eso será ley.

Voy a poner un ejemplo: expertos que dicen que subir el SMI hunde la ecónoma, otros, por suerte, dicen lo contrario, Yo, afortunadamente, escucho a los que saben, los expertos, pero me quedo con la opinión de uno, en este caso del segundo.

Por cierto, a esos que se autoproclaman amantes del orden, si no cumplen la ley, por muy señorías que sean, que se les aplique el orden, que cumplan la ley, de lo contrario que se les sancione.