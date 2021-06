Plan de pensiones desconocido

He conocido que varios antiguos funcionarios de la Administración General del Estado han cobrado una cantidad económica por motivo de su jubilación, en base a que ellos por su condición de funcionarios entre los años 2004 y 2014 más o menos, periodo en el que parece que el antiguo Presidente del Gobierno Rajoy estableció un Plan de Pensiones para dicho colectivo. Lo más llamativo es que la persona que me ha informado de este hecho, acaba de percibir 790 euros por este motivo, lleva jubilada más de 7 años y no tenía ni idea de que le correspondiese tal derecho, por cierto gestionado por la entidad financiera BBVA. Dado lo insólito de estas circunstancias, concretadas en que los Funcionarios del Estado tienen derecho a un plan de pensiones cuando se jubilan, mi informante y su esposa, ambos funcionarios, han consultado a compañeros y amigos en esas circunstancias, así como representantes de sindicatos de ese ámbito, y han comprobado que nadie sabía nada. PARECE UNA SITUACIÓN DEL MUNDO AL REVÉS. Yo al escuchar todo esto no daba crédito, y sigo sin entender cómo un colectivo tan amplio de trabajadores públicos tienen un derecho del que nadie sabe nada, con alguna excepción como se ve, y tema del que nunca he oído o leído absolutamente nada. Creo que ese periódico debería realizar una investigación. Insisto, el BBVA es quien lo gestiona y quien le acaba de entregar 790 euros a mi informante.