Todo es política

Vamos viendo el uso de los resortes de las administraciones públicas para solucionar casos de personas que nada tienen que ver con lo público. Estamos asistiendo a usar los resortes públicos en beneficios privados o partidistas. Desde el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid hasta los acuerdos en RTVE.

La lejanía de acuerdos marco beneficiosos para la población en general nos lleva a considerar la política como algo ajeno a la sociedad. El ejemplo de RTVE, donde la composición del Consejo de Administración está repartido entre los partidos políticos, según su representación en el Congreso. Esto hace que se quiera mostrar esa representatividad de la sociedad, pero a la vez se ve la influencia de los partidos. Vemos cómo el PP recurre a este Ente Público para influir en la política, en su lucha contra el Gobierno. La designación de la nueva presidenta de RTVE atiende a su posición como socialista y no por su currículum y que ya consideraron como adecuada en el Congreso con el apoyo del Partido Popular. Les mueve el desgaste continuo al Gobierno en todas las instituciones.

El caso del Senado. Recordemos que el Partido Popular tiene mayoría absoluta en la cámara territorial. Donde muchos de los senadores son de designación de las CCAA, al final, son representativos de los partidos que las gobiernan.

Realiza las acciones de presentar enmiendas o cambios en las normas que el Congreso les pasa, pero tiene interés en luchar contra el Gobierno y la mayoría parlamentaria en el Congreso, siendo la cámara de representantes del pueblo que los elige por sufragio universal. No es el general, si no el de desgaste del Gobierno. Al hacer uso de su mayoría absoluta en el Senado, aprobaron la dilación de las normas que les envía el Congreso. Lo que pretenden con este retraso es mostrar el rechazo al Gobierno, por no ser ellos quienes gobiernan. Llegando incluso a la pérdida de la educación más elemental, como se pudo ver con el ministro Escrivá. Una vez que el Congreso lo aprueba, es cuando pasa a nuestro ordenamiento jurídico. No el Senado. Así que la función actual es de erosión del Gobierno y como cementerio de elefantes. Incluso en la Asamblea de Madrid se ha recurrido a no aplicar el cambio en la Constitución cuando se hace referencia al uso de minusválido en la ley autonómica. No les importa la consideración de esas personas, si no que lo hacen para seguir desgastando al Gobierno.

El victimismo de Isabel Díaz Ayuso es otra herramienta de desgaste al Gobierno, y como cortina de humo para no hablar de sus tejemanejes. Lo peor es el uso de las herramientas de la Comunidad de Madrid en beneficio de un particular. El jefe de Gabinete sale constantemente lanzando bulos sobre el proceso de este particular. Teniendo en cuenta que le pagan todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Todos. O el Secretario del PP en Madrid, reuniéndose con este particular y echando balones fuera. Vemos cómo el uso de los impuestos de todos los madrileños acaban en los bolsillos de unos pocos. Las subvenciones a los medios de comunicación, las cuales no reniego y me parecen necesarias, se han de realizar de manera ecuánime, porque sin ellas muchos medios de comunicación no podrían sobrevivir y se pueden dedicar a investigar, a dar las noticias con objetividad y sin presiones, pagar los salarios de los periodistas y sin depender de publicidad o socios.

Esa es la teoría, pero se han convertido en pago por los servicios al partido que gobierne, en este caso el de la Comunidad de Madrid. Al usar esas subvenciones de manera arbitraria a medios afines o pseudomedios que su labor principal es lanzar bulos, lo que consigues es que esos medios estén a tu servicio. Uso del presupuesto público en beneficio de unos pocos.

La Comunidad de Madrid ha de gestionar millones para todos los madrileños, pero se les olvida. En este caso para sus medios de comunicación afines, pero también es política la educación o la sanidad. Y de la misma manera que nuestros impuestos acaban en los bolsillos de caraduras y de medios de medio pelo para beneficiar al partido que gobierne, también lo encontramos al subvencionar las escuelas concertadas o las clínicas privadas.

Al final lo que se consigue con todo esto es que sea política para unos pocos y no interés general. Recordemos que hay unos que sólo quieren beneficiar a una parte, y no somos ni tú ni yo.