Si Sánchez tiene un tic patológico nosotros también

Feijóo se permite el atrevimiento de imputar un tic patológico, esto es, una enfermedad mental, al presidente del gobierno, por usar el sentido del humor en sede parlamentaria. Sí, en la misma sede en la que Feijoo nos hace reír a carcajadas reescribiendo a Machado. Pero esto es tocar fondo. Soltar esos exabruptos en televisión y que la entrevistadora le ría las gracias, es algo no conocido. No hay excusa posible para soltar eso, varios días después de haber meditado, y quedarse tan tranquilo. Parece obvio que Feijóo no supera su fracaso, que está nervioso por su futuro inmediato y que las instituciones democráticas le quitan la razón, día sí, día también. Pero de ahí a frivolizar con la salud mental, de Sánchez o de cualquiera, es pasarse todos los pueblos de España. Parece que no existen límites en estos del PP en su aventura fratricida con Vox, pero no debería olvidar Feijóo el pasado reciente de su partido y de sus secretarios generales. Si Sánchez tiene un tic por reírse con humor en el Parlamento, nosotros tenemos otro porque aún hoy nos descojonamos al recordarlo.