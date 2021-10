Tiempo de berrea

El mes que nos acaba de abandonar, Septiembre, trae el otoño a nuestras vidas. Comienzan los cursos ( políticos y escolares), vuelven las colecciones, se acortan las horas de sol...Es también el tiempo de la berrea. Ya saben, comienza el periodo del celo para los ciervos y los machos braman cada cual más fuerte para atraer a las hembras y para marcar su territorio.

En Política, iniciado el curso político hace ya unas semanas, los políticos “braman” contra el adversario para atraer votantes y para mostrar “sus cornamentas”, si me permiten la metáfora.

Al igual que los ciervos, algunos políticos “berrean” para anunciar que “están por la zona”. Pretenden con ello, erigirse en machos dominantes. Los ciervos digo, no los políticos. Se preparan para el enfrentamiento, haciendo chocar sus “cornamentas” dialécticas. Los políticos digo, no los ciervos. Conseguir ser el referente de su entorno es el objetivo.

Si la parte más espectacular del ciervo es su cornamenta, en Política lo es el consenso y el diálogo. Si los ciervos renuevan sus cuernos cada año, en Política, a veces, hay que llegar al entendimiento antes de “berrear” y no aprovechar la aparición de sucesos ( como la pandemia por el Covid 19) para el enfrentamiento territorial.

El fenómeno de la berrea dura cerca de un mes. En los ciervos, digo. En Política se eterniza. Dura la campaña electoral y toda la Legislatura que le sigue. Sólo existe un periodo de reposo. Es el que va desde la proclamación de los vencedores hasta la formación del nuevo gobierno. Después, sin descanso, vuelve cada uno,cuales ciervos en astadas batallas, a “berrear” lo más fuerte y destacado posible. Debe ser una característica del venado ibérico. Me refiero al ciervo, no a los políticos.

La berrea se ha convertido en un atractivo turístico. No son pocas las empresas que ofertan visitas guiadas para presenciar el acontecimiento, singular sin duda, de la berrea del ciervo. No como la Política que ha ido perdiendo interés por mor de las embestidas y los berridos de algunos especímenes.

Al ciervo se le conoce como al rey del bosque. Lo dejo en este punto. No quiero enredarme como me he embarullado con el artículo de esta semana. Mejor lo aparto para otra ocasión.

Ya sólo me queda esperar algunos de los berridos habituales.