Cómo vencer a la 'poderecha', ese poder que no se presenta a las elecciones

“Si se puede hacer y da beneficio, alguien lo estará haciendo”, cómo iban a renunciar a ello! ¿Existen? ¡Claro! como los astros lejanos, aunque no se vean, se detectan por el rastro que dejan.

Dicen que ya casi nadie lee periódicos de papel. Qué más da! Sus portadas lucen cual pasquines publicitarios, no sólo en kioskos. En teles, en digitales, llegándonos por una red que va a parar a lo que ahora llamamos “el móvil”. Antes era un PC conectado a Internet.

Los contenidos, ahora un bombardeo de información (interesada) están elaborados por los mismos.

Nunca se vio en este país semejante esfuerzo en aniquilar un gobierno. “La tele de Sánchez está molesta por una campaña pensada en acabar con Sánchez” Declaraciones del PP a EFE. Aunque parezca de ElMundoToday.

La derecha llevó mal la primera vez que perdió el poder, con ZP, pero esta vez ostensiblemente peor.

Tiempo habrá de analizar trampantojos, señuelos, partidos que surgen y desaparecen, encuestas… ¿quién se fía de las auspiciadas por periódicos con parcialidad manifiesta y abrumadora?

La PODERECHA nos hinchó a encuestas, desacreditó personas, inventó “sentires generalizados”. Fomentando indecentes enfoques de asuntos muy serios, convertidos en impúdicos contadores televisados, “minuto y resultado” mezclado con sentimientos y angustias personales de víctimas y condenas de malhechores que deberían llevarse con máxima delicadeza. Terrenos donde a poco que te descuides y sin querer, pisas callos, se han abordado caminando con botas de pocero y tractor oruga.

Se ha manipulado popularidades, derribado candidatos tendiéndoles trampas. Se nos ha dicho que a cierto candidato sólo le faltaba elegir colchón para la Moncloa, se nos ha hecho pasar por aceptables sus constantes astracanadas. Se forzó lo que pretendía ser un carrusel de elecciones autonómicas aisladas como etapas de un supuesto Tour de Moncloa. Incluso es más que sospechable que se engañara a diputados para que se lanzaran a mociones de censura y perderlas. Se nos contó de buena tinta que la legislatura acababa mañana, no, pasado! Espera, no, el otro! Ah no, dentro de seis meses! Han defenestrado al líder (se acuerdan, el del colchón de hace unas líneas) por el burdo procedimiento de tenderle una emboscada para que a su vez se cargara a otra líder de su mismo partido. Maniobras de engaño, por cierto, que nadie ha explicado y sobre las que nadie ha vuelto a preguntar. Ah, por cierto, casualidad: después de intentar hacer naufragar una REFORMA LABORAL en la que algunos se jugaban muchos millones. Y han fabricado un líder de la noche a la mañana, que se equivoca a una velocidad que desafía a los memes, que no dan abasto. Por supuesto le han atribuido un “efecto”. Han convertido las elecciones del 28M, con absoluto desprecio por la Constitución, la institucionalidad y la estructura de nuestro Estado Autonómico y el tan cacareado municipalismo, en unas semifinales de Champions de las Generales. Y con su habitual palabrería eufemística y hueca. Rampa de lanzamiento, primarias, primera vuelta, semifinales, paso previo, principio del fin, etc.

Y de paso han opacado la acción de un Gobierno con más que aceptables datos económicos, indudables y destacables avances sociales, protección de los vulnerables, reducción de tensiones y muchas cosas más como tres Presupuestos Generales, y todo ello gestionando una pandemia, un volcán, una guerra… y una oposición dispuesta a dificultarlo todo.

Pero les voy a dar un dato. Pese a que la campaña mediática se ha centrado en la Comunitat Valenciana -la pieza más codiciada, como impúdicamente se ha calificado como si fuera un botín de guerra- y se supone que el satánico Pedro Sánchez ha sido un lastre insalvable para Ximo Puig y su PSPV… este partido ha subido unos cinco puntos. Sí, miren los datos y olvídense de metáforas maremotrices. El triunfal PP-CV se ha limitado a sumar a sus votos los de Ciudadanos, como el aparato mediático llevaba tres años insistiendo en que debía hacer todo votante de bien.

Todo esto ¿qué ha dejado en nuestras manos? Pues dos partidos de izquierdas, que “salvo alguna cosa” representan el core del Gobierno que hemos tenido. Y que bajo todo punto de vista objetivo, le da cien vueltas al Mordor que es alternativa, la voluntad de esa poderecha, y del que hemos visto el trailer.

Pues nada, que como ese poder no se presenta a las elecciones pero esos partidos de izquierdas sí, pues es muy sencillo. Vótenles. Vótenles. Vótenles. A la izquierda, sí. Vótenles.