Hay acciones que parecen estar marcadas por no sé qué ¿destino, Hado…? No recuerdo cuando fue la primera vez, pero hace muchos años, que oí a alguien que se definía como de izquierdas defendiendo que otro alguien de izquierdas era un fraude, por eso era necesario separarse de él y crear una nuevo partido, asociación, grupo de apoyo, etc. que representara y defendiera los verdaderos valores de la izquierda.

El resultado de esto, al menos en mi experiencia, es que por durante mucho tiempo gobierna la derecha y los diversos grupos de izquierda se sienten muy reconfortados porque pueden ejercer la crítica, la lucha, lo que sea, desde la perspectiva de que nunca defraudarán los valores de la izquierda. Es más cuanto más privatiza la derecha, más protege los intereses de grupos sociales concretos, más desigualdades provoca, más nos reafirmamos en que “nosotros, los representantes de la izquierda que no se vende a nada” mejor en la oposición que gobernando teniendo que aceptar ciertas cosas que son consecuencia de la realidad en que vivimos.

Vaya por delante que creo que Sumar tiene que hacer autocrítica por la salida de Podemos de su grupo. Pero en Podemos: ¿nadie evalúa y reflexiona sobre el número de integrantes que han ido dejando el barco? ¿De verdad que todo se reduce a que Yolanda Díaz es muy personalista y ha entregado a Sumar en manos del PSOE? Por cierto el PSOE de Pedro Sánchez y Zapatero no creo que sea algo despreciable que no me representa a mí que soy de izquierdas. ¿De verdad que los únicos que saben y entienden lo que pasa son los actuales dirigentes de Podemos y ellos serán los defensores del bastión de la izquierda?¿Soy un inocente si pienso que ser de izquierdas entre otras cosas implica que si tengo un cargo como resultado de haber sido elegido en unas listas, si no estoy de acuerdo con lo que eso implica, abandono el cargo y entrego el acta? Este es un punto que me duele especialmente, los cinco diputados y diputadas de Podemos, lo son porque estaban integrados en las listas de Sumar, si consideras que Sumar no es lo que tu creías dejas el acta de diputado, pero no te pasas al grupo mixto. Por poner un ejemplo muy cercano: Sayas y Adanero cuando dejaron a UPN y se fueron al grupo mixto: ¿Estaban en lo correcto o eran unos tránsfugas? ¿Alguno de los diputados y diputadas actuales de Podemos puede responder a esto?