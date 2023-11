Violencia machista como resultado del discurso del odio

Belén tenía 24 años y una niña de 3 años. Vivía en un pequeño pueblo de Ciudad real. Era buena persona según sus conocidos. Pero tenía problemas de convivencia con su marido. Murió presuntamente apuñalada por su marido, de 30 años. Él fue quien llamó a la policía. Por suerte, la niña no estaba en casa. Fue asesinada por violencia machista el 8 de Enero de este año 2023…

Natalia tenía 46 años. Nacida en Colombia pero residente en Marbella. Su cuerpo fue encontrado flotando entre rocas por un pescador. Decapitada y con las manos cortadas. Su ex pareja confesó su asesinato. Llevaba días amenazándola por teléfono. También fue asesinada el 8 de Enero de este año…

Beatriz era abogada de Hacienda. Hacía cinco años que se había separado de su pareja de hecho. Él era profesor de Física y Química. Ella tenía la custodia de sus dos hijos, de 9 y 7 años, y él pasaba con ellos algunos fines de semana y las vacaciones. Tras un fin de semana, cuando él se los devolvía a Beatriz en su casa, empezaron una discusión. Él la atacó con un hacha delante de los niños. Los hijos de ambos. Luego se entregó a la policía aún con las ropas ensangrentadas. Víctima asesinada el 5 de Febrero…

María Encarnación tenía 81 años y vivía en Ávila. Su marido, de 82, la estranguló y luego intentó ahorcarse, pero no lo consiguió. María Encarnación se sumó a las víctimas el 25 de Abril de 2023…

Estos no son casos inventados, sino reales. Pueden comprobarse en la web Feminicidios.net. Forman parte de los 52 asesinatos por violencia de género en lo que va de año. La web cuenta 94 asesinatos hasta ahora, dado que cuenta todos los feminicidios y otros asesinatos de mujeres a manos de hombres, no sólo los investigados por violencia de género. La diferencia entre violencia machista y violencia de género es que en la segunda, y de acuerdo a la Ley Contra La Violencia de Género, sólo se considera como tal cuando la agresión es causada por la pareja o ex pareja de la víctima. La violencia machista es más un acto de la falsa creencia de «superioridad» del hombre hacia la mujer. Esa misma violencia machista que los que piensan como fascistas, hablan como fascistas y actúan como fascistas niegan que exista…

De hecho, se preocuparon, y mucho, de empañar el acto contra la violencia machista organizado por el Cabildo de Gran Canaria el viernes 24. Durante el acto, los consejeros del partido del odio y la sinrazón exhibieron pancartas con el lema: «Este Gobierno es un peligro para las mujeres«. Como si no supiéramos todos y todas que el verdadero peligro es su discurso de odio, su negacionismo, su populismo y su influencia entre la juventud y entre las personas con poca capacidad de razonamiento…

Ese discurso de odio hacia lo que consideran diferente, como si fuera algo «subordinado» a ellos. Creen que la mujer es inferior, como también lo creen de las personas LGTBI, de los inmigrantes o de cualquiera distinto…

A su «manera de ver», la mujer es una «posesión«. Algo a dominar y controlar. Los que, además, llegan a practicar la violencia sexual, tienen «claro» que es un objeto para su beneficio. De ahí el fenómeno de la prostitución…

Si bien el número de asesinatos machistas ha descendido con respecto a los últimos 20 años, la realidad es que este año ya se han superado las cifras del pasado 2022, así como han aumentado las agresiones de todo tipo no sólo hacia las mujeres sino hacia los diferentes colectivos antes mencionados. Los considerados «inferiores» por los que piensan como fascistas, hablan como fascistas y actúan como fascistas. Su discurso de odio va en aumento, y el silencio o el «mirar para otro lado» no hace sino darle alas. Hay que hacer frente a ese discurso irracional con todos los argumentos. La pregunta es: ¿cuántos estamos dispuestos a hacerlo?…