La violencia verbal inicia todo

No sé si pensar que los españoles somos algo inconscientes, intolerantes o que nuestra cabeza va perdiendo inteligencia ante la llegada de la IA. Pero viendo lo que está ocurriendo en el mundo, lo que ocurrió en este país hace muchos años y lo que ha ocurrido después con el terrorismo no nos evita pensar en que podemos acabar tan mal como otras veces. Lo que está haciendo la derecha de este país con su violencia verbal cada día, con sus insultos continuos haciendo de cada decisión gubernamental un capítulo de enfrentamiento continuo, el oponerse a todo para evitar gobernar, es tan peligroso como transmitir esto a la población, y demostrado en Madrid, donde cada día es más difícil hablar de lo que piensas si es de determinada manera, aunque trates de no faltar, es la demostración de que somos un país que no aprendemos de nuestra historia. La violencia verbal casi siempre ha abierto el camino a otras violencias porque el verbo es el arte de transmitir pensamientos, ideas y también pasiones, como es la principal y terrible, el odio.

Los discursos de Ayuso me dejan perplejo, dedicándose en exclusiva al insulto y la provocación hacia el gobierno o a toda la izquierda política es una mecha dispuesta para encenderse entre personas de la calle. Y lo malo es que esos textos están aconsejados por sus jefes políticos en FAES. Y a Ayuso le siguen personajes como Cuca Gamarra, ahora el moderado de Feijóo por no hablar de otros conocidos de todos que aplican la misma filosofía cuando están en la oposición. Quizá no valoren suficientemente el daño que están haciendo a este país enervando conciencias que traen desgracias en muchos casos. Y en este país las conocemos muy bien, pero parece que no aprenden esos personajes muy negativos para nuestras vidas, además de dejar un poso en jóvenes que no tienen excesivo conocimiento de nuestra historia y viven exclusivamente el presente.

Antes de cualquier guerra ha habido siempre la transmisión de odios por intereses varios, a veces, con el deseo de incluso organizar guerras por intereses económicos. Recuerdo aquel aviso continuo de que en Irak había armas de destrucción masiva que originó lo que todos sabemos y sufrimos incluso hoy. Porque puede que aquello también exacerbara sentimientos religiosos y patrióticos en aquel área del planeta, que son los peores para acabar como todos sabemos. Mi esperanza es que Madrid no es España y lo que aquí se genera en FAES no se transmite en la misma manera a la población. Quizá los medios de comunicación vendidos a esa derecha deberían provocar la disminución de la tensión… ¿Querrán hacerlo o les interesa seguir?