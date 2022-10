Un 60% de los españoles cree que los indultos no mejoraron la relación de Catalunya con el resto de España

“Hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia”. En mayo de 2021, Pedro Sánchez allanó la concesión de indultos a los presos independentistas encarcelados por el procés incidiendo durante días en esos dos conceptos. Y aunque la situación en Catalunya es muy diferente a la de los últimos años, casi año y medio después de la concesión de la medida de gracia una mayoría de españoles cree que esa decisión gubernamental no ha ayudado a mejorar las relaciones del territorio catalán con el resto de España.

En todo caso, son más quienes consideran que, aunque los indultos en concreto no ayudasen, las relaciones han mejorado durante la legislatura, frente a quienes sostienen que han ido a peor. Y un 37% asegura que no ha notado cambios.

Los datos se extraen de la última encuesta realizada por Simple Lógica para elDiario.es, que en esta ocasión ha testado la opinión de los españoles sobre los indultos un año y cinco meses después de su concesión por parte del Gobierno. Fue el 21 de junio de 2021 cuando el Ejecutivo aprobó el indulto parcial de las penas a los condenados por el 1-O, lo que supuso la salida inmediata de la cárcel de los nueve presos independentistas.

El sondeo de Simple Lógica revela, en primer lugar, que una mayoría de encuestados se muestra en contra de la concesión de la medida de gracia a los políticos catalanes condenados. Un 22% dice que le pareció mal el indulto y un 34%, que muy mal; solo un 30% apoya la decisión (un 9% lo ve muy bien y 21%, bien).







Las opiniones ante esta pregunta varían enormemente dependiendo de la intención de voto de los encuestados de cara a las próximas elecciones generales. Los que optan por la derecha se muestran abrumadoramente en contra, mientras el apoyo en la izquierda no es unánime: entre los votantes del PSOE se queda al borde del 50% y entre los de Unidas Podemos llega al 66%.

“Sacar a estas nueve personas de la cárcel, que representan a miles de catalanes, es un rotundo mensaje de la voluntad de concordia y de convivencia”, dijo Pedro Sánchez poco antes de firmar los indultos, que supusieron sacar a los condenados después de cuatro años en la cárcel.

Tres meses después se celebró la primera Mesa de Diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. Pero la relación durante estos meses no ha sido fácil. El momento más tenso se vivió con el estallido del escándalo por el espionaje a líderes independentistas, entre ellos el president, Pere Aragonès, a través del sistema Pegasus, un software que, en principio, solo está disponible para gobiernos. Con las aguas ya calmadas se cerraron los dos primeros acuerdos entre PSOE y ERC: uno “para superar la judicialización y reforzar las garantías” y otro “para la protección y el impulso de la lengua catalana”.

En Moncloa reconocen que no ha habido avances en las reformas legales comprometidas para dar pasos en lo que ERC bautiza como la “agenda antirrepresión” y que en el comunicado conjunto se denominó la “desjudicialización”. Es en ese paquete en el que se encuentra la reforma del delito de sedición para rebajar las penas, que el Gobierno ha metido por el momento en el congelador. Pero los republicanos también aspiran a mejoras en las condiciones de decenas de cargos involucrados en el procés. Lo que sí señalan fuentes gubernamentales es que se ha cumplido el acuerdo en lo relativo a la lengua catalana y que pasa, fundamentalmente, por desistir de presentar un recurso ante el Constitucional por la ley sobre el catalán en las escuelas.

Sin influencia de los indultos

Entre los encuestados por Simple Lógica son minoría quienes piensan que ese clima de diálogo viene provocado por la decisión de conceder los indultos. Solo un 30% afirma que esa decisión ha contribuido a mejorar las relaciones con el resto del Estado, un 12% no sabe o no contesta y una mayoría, el 58%, no cree que ayudaran.







De nuevo, especialmente entre los votantes de Vox pero también del PP, los que no creen que los indultos ayudarán son una abrumadora mayoría. Y también en este caso en la izquierda los porcentajes cambian en función del partido. En el PSOE los que creen que ayudaron son mayoría, pero no alcanzan tampoco el 50%. En Unidas Podemos representan el 66%, con casi uno de cada tres en el bando de quienes consideran que los indultos no ayudaron.

Los porcentajes varían cuando se pregunta si, más allá de los indultos, hay una percepción general de que la situación política de Catalunya y su relación con el resto de España ha cambiado a lo largo de esta legislatura. En este caso, un 37% opina que se mantiene como estaba, pero son mayoría quienes perciben una mejora frente a los que juzgan que ha ido a peor.







Un 31% de los ciudadanos cree que las cosas han ido a mejor –el 6% señala que ha mejorado mucho y el 25% que ha mejorado algo– frente al 23% que sostiene que ha ido a peor –el 13% considera que ha empeorado algo y el 10% apunta a que ha empeorado mucho–.

De nuevo, Unidas Podemos es el partido más optimista, aunque en esta ocasión los votantes del PSOE que creen que las relaciones con Catalunya han mejorado sí superan el 50%. En la derecha se rompe la unidad de las anteriores preguntas: los votantes del PP que creen que las cosas han mejorado son más del doble que los de Vox, y los que creen que han ido a peor son casi la mitad que los de la formación de extrema derecha.