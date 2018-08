Abás reivindica que Gaza y Cisjordania deben mantenerse bajo una autoridad

El presidente palestino, Mahmud Abás, hizo referencia hoy al estancado proceso de reconciliación entre su partido, el nacionalista Al Fatah, con el movimiento islamista Hamás, que gobierna de facto en Gaza, y defendió que esta y Cisjordania deben mantenerse bajo una sola autoridad.

"O tomamos el control como autoridad en Gaza y Cisjordania -un estado, un sistema, una ley y un ejército- o en ellos (Hamás) lo harán", dijo Abás durante su discurso de clausura del encuentro del Consejo Nacional Palestino, el segundo máximo órgano de toma de decisiones de la Organización de Liberación de Palestina (OLP), informó la agencia oficial palestina Wafa.

Desde que Hamás tomó el poder en Gaza en 2007 y expulsó de allí a las fuerzas de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna únicamente en Cisjordania, las facciones palestinas no logran poner fin a su división política a pesar de varios intentos, entre un cruce de acusaciones sobre quién es el responsable.

"La reconciliación para nosotros no significa una tregua, alto el fuego o asistencia humanitaria. Reconciliación significa que la unidad debe ser restablecida. No hay un estado en Gaza ni una autonomía en Cisjordania, y no aceptaremos esto. Nunca aceptaremos la separación de Gaza", reiteró Abás.

Y matizó que "cualquier ayuda o apoyo financiero a Gaza debería pasar solo a través del legítimo gobierno palestino".

Según apuntaron fuentes palestinas en El Cairo esta semana, las facciones palestinas han dado ya el visto bueno a una propuesta egipcia que contempla ceder un puerto y aeropuerto a Gaza para el tránsito de pasajeros y el comercio de bienes, un alto el fuego, el cese de actividades militares por parte de Hamás y un canje de prisioneros.

A cambio, el acuerdo pide un alto el fuego completo, el levantamiento del asedio a Gaza y llevar a cabo proyectos humanitarios.