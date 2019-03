Albert Rivera: "No vamos a apoyar el real decreto sobre ampliación de los permisos de paternidad y maternidad ni ningún otro"

A pesar de ser una de las medidas en las que más ha insistido Albert Rivera durante toda la legislatura, Ciudadanos ha decidido no apoyar el decreto ley sobre la ampliación de los permisos de paternidad a ocho semanas aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros y publicado este jueves en el BOE. Ni ese ni ningún otro. Así lo ha confirmado el líder de Ciudadanos en una entrevista con Susanna Griso, en Antena 3.

"¿Van ustedes a convalidar el decreto ley con la ampliación a ocho semanas de los permisos de paternidad a pesar de haber sido sumamente críticos con los viernes sociales de Sánchez?", le ha preguntado la periodista a Rivera. El líder de Ciudadanos ha contestado: "El problema no es el el fondo, el problema es la forma. Yo no estoy de acuerdo con los decretazos ley para saltarse al Parlamento", ha afirmado. "Y no vamos a aprobar ni apoyar eso porque queremos hacerlo desde el Gobierno", ha añadido. Además, ha aprovechado para adelantar que llevará en su programa electoral del 28A "la supresión de los decretos ley".

Según fuentes del grupo parlamentario, cuando se debatan los decretos en la Diputación Permanente –el órgano que sustituye a los Plenos tras la disolución de las Cortes– pedirán que tanto ese decreto como los demás sean tramitados como proyectos de ley "para poder enmendarlos". Esta posibilidad, en el caso de que el PSOE la aceptase, retrasaría la medida sine díe dado que ni siquiera se sabe aún si tras la disolución de las Cortes y el final de la legislatura, las comisiones legislativas pueden habilitarse para tramitar enmiendas. Esta decisión ha quedado en manos de los letrados del Congreso a los que la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, ha pedido un informe.

En Ciudadanos no adelantan qué harán en el caso de que sea imposible tramitar como ley la medida y si se abstendrán cuando se debata este asunto en la Diputación Permanente del Congreso, previsiblemente la semana que viene. De momento, se mantienen en que no darán su voto a favor al no estar de acuerdo "con la forma, no con el fondo". "Sánchez no puede usar el Consejo de Ministros como propaganda electoral", señalan.

Este cambio de actitud frente a una propuesta que Rivera siempre ha defendido sorprende ya que Ciudadanos siempre ha presumido de ser el partido que más ha luchado por ello. El año pasado destacó en Twitter los efectos positivos que supone aumentar el permiso de paternidad para las parejas que tienen hijos. "Incrementar los permisos de paternidad es la mejor medida demostrada a nivel europeo contra la brecha salarial. Cs conseguimos incrementar 2 semanas en 2017 y vamos a por otra semana en 2018",

Incrementar los permisos de paternidad es la mejor medida demostrada a nivel europeo contra la brecha salarial. Cs conseguimos incrementar 2 semanas en 2017 y vamos a por otra semana en 2018. https://t.co/w68d4DBBL7 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 3 март 2018 г.

El Gobierno ha informado de que el decreto ley sobre los permisos de paternidad y maternidad entrará en vigor el 1 de abril. Primero supondrá ampliar el de maternidad de cinco a ocho semanas en 2019 y progresivamente el de paternidad hasta equipar los dos en 2021. Para Rivera oponerse ahora a este decreto le parece que "es coherente con lo que defendemos".