Alberto Fernández Díaz: "No sé si Valls sabe cuál es su modelo de ciudad"

El líder del PPC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha expresado hoy su "respeto" hacia la figura del ex primer ministro francés Manuel Valls, si bien ha dicho desconocer cuál es su "modelo de ciudad" para Barcelona y ha puesto en duda que él mismo lo sepa.

En declaraciones en su visita a la carpa de Sant Jordi instalada por el PPC en la Rambla Catalunya de Barcelona, Fernández Díaz se ha referido a la posibilidad de que Valls se convierta en el próximo alcaldable de Ciudadanos por Barcelona.

"Lo respeto muchísimo. Con él comparto la defensa de un modelo de Estado frente al independentismo. Discrepo de su modelo de sociedad, porque él es socialista, y yo no. Y aún no sé cuál es su modelo de ciudad para Barcelona, y no sé si incluso él mismo lo sabe", ha afirmado.

Según Fernández Díaz, hoy "Barcelona tiene un doble lastre", ya que "al lastre que significa el proceso independentista hay que añadir la gestión nefasta" del gobierno municipal de Ada Colau.

"Sólo faltaría que además de la permanente electoralización de la política catalana tuviésemos que añadir una permanente electoralización de la política municipal", ha alertado.