Albiol cree que discurso de Turull prueba que Estado de derecho ha ganado

El líder del PPC en el Parlament, Xavier García Albiol, ha afirmado hoy que el discurso del candidato de Junts per Catalunya a la investidura a la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, demuestra que "el Estado de derecho y las instituciones democráticas de este país han ganado".

"Viendo su actitud, una actitud que es comprensible, y escuchando su discurso, sólo podemos llegar a una conclusión, y es que el Estado de derecho, las instituciones democráticas de este país han ganado", ha sostenido en su intervención en el debate de investidura en el Parlament.

A su vez, ha criticado el gesto de ofrecimiento "de mano tendida" por parte de Turull al Estado, y le ha preguntado si la mano que ofrecen "es la misma que planteó Carles Puigdemont cuando le dijo a Rajoy: 'o referéndum, o referéndum'".

Para el dirigente popular, el candidato a la investidura "no ha estado a la altura de las circunstancias" y que su discurso "no tiene ninguna credibilidad" porque se ha referido a unas prioridades "que hace tres meses que no existían".

"Su discurso está reñido con la realidad, con la evidencia que han demostrado en los últimos años y meses", ha criticado Albiol, en referencia al contenido de la intervención de Turull, en la que ha evitado referirse a la "república".

El líder de los populares catalanes ha argumentado que la candidatura de Turull no es está pensada para gobernar Cataluña sino que lo que quiere es "crear más presión a la justicia" y "tener un nuevo mártir y poder seguir adelante en su alocada aventura hacia ningún lugar".