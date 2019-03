El candidato del PP al Ayuntamiento se retira de varios actos del 11M por las críticas al partido de una asociación de víctimas

El candidato del PP al ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se ha borrado de varios actos convocados en el 15 aniversario del atentado tras las críticas al PP recibidas por la asociación de víctimas 11M. Según confirman fuentes de su equipo, el candidato se ha marchado antes de finalizar el encuentro organizado frente a la estación de Atocha por esta organización y los sindicatos CCOO y UGT. "No hemos venido a que nos abofeteen", aseguran fuentes cercanas a Almeida que han criticado al presidente Eulogio Paz por hacer "utilización política" del aniversario.

La asociación de víctimas 11M, los sindicatos CCOO y UGT y la Unión de Actores habían organizado un año más un acto en homenaje a los fallecidos y heridos en los atentados de 2004 en Madrid.Paz, ha pronunciado un duro discurso con el Partido Popular. En primera fila le escuchaban el presidente del Gobierno regional, Ángel Garrido, el vicepresidente y varios consejeros. "Aznar nos llevó a la guerra (de Irak) y la guerra al atentado. Mientras el PP no digiera eso, seguirán teniendo un grave problema con el 11M", ha dicho entre aplausos de los asistentes.

Paz, que ha recordado que "estamos a las puertas de una campaña electoral", ha cargado contras la "mentiras" del Ejecutivo del PP tres días antes de las elecciones generales que le desbancaron de la Moncloa. "Intentaron con la mentira ganar las elecciones. Hoy no han pedido perdón", ha añadido.

Entre otros actos previstos, tenía en su agenda acudir al homenaje en la estación de Cercanías de El Pozo, uno de los lugares donde estallaron las bombras que causaron decenas de muertos. Tras esta situación ha confirmado que no asistirá.

"Tenemos que aceptar las críticas pero no que una persona en un acto de las víctimas hayan decidido hacer un mitin", ha asegurado tras abandonar los actos conmemorativos. "No nos van a encontrar en el insulto y la descalificación", ha subrayado. El candidato a la alcaldía ha defendido que el discurso "ha pretendido establecer una verdad oficial". "He decidido abandonar el acto porque no tengo que soportar en mi cara que un acto de homenaje se convierta en un mitin político trufado de insultos", ha concluido.