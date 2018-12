El fiasco en Andalucía lleva a Sánchez a cambiar de plan y anuncia que presentará los presupuestos

El fiasco de los socialistas en las elecciones andaluzas del pasado domingo ha llevado a Pedro Sánchez a cambiar de nuevo sus planes: el presidente del Gobierno anuncia que presentará los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso tras aprobarlos en el Consejo de Ministras en el mes de enero. Así lo ha expresado Sánchez en una entrevista en Informativos Telecinco.

"El Ejecutivo va a hacer su tarea", ha dicho nada más comenzar esa entrevista. Esa ha sido la primera respuesta del presidente a la pregunta de cómo queda el Gobierno tras el panorama que ha quedado en Andalucía, donde los socialistas se han hundido, la derecha pugna por arrebatarle la Junta por primera vez y Vox ha irrumpido con fuerza.

Precisamente el batacazo en Andalucía ha alejado aún más la posibilidad de que Sánchez optara por un adelanto electoral, un fantasma que reaparece periódicamente desde que llegó a Moncloa y que siempre ha descartado a pesar de que en su equipo hay dirigentes que consideraban que sería adecuado para evitar el desgaste.

El principal escollo que tiene Sánchez en su plan de alargar al máximo la legislatura son precisamente los Presupuestos Generales del Estado, según reconocen fuentes gubernamentales, por la beligerancia con la que el hoy presidente mostró con Mariano Rajoy cuando retrasó la presentación de las cuentas de 2018. El socialista le emplazó entonces a convocar elecciones si no los sacaba adelante.

Fuentes próximas al presidente habían reconocido recientemente que no llevaría los presupuestos al Congreso si no contaba con los apoyos suficientes para sacarlos adelante. Sánchez quería evitar una derrota parlamentaria. Sin embargo, ahora quiere que las cuentas se debatan en el Parlamento y exponer su programa. El presidente pretende tener un relato contra el resto de partidos si no le aprueban los presupuestos que amplían el gasto social o sacar adelante los presupuestos que le permitan agotar la legislatura.

Sánchez ha mostrado confianza en alcanzar un acuerdo con el PNV -aunque los nacionalistas vascos mostraron su negativa para no 'quemarse' ante unas cuentas que nacen ya con el 'no'- y ha asegurado que tenderá "las manos y puentes" con los independentistas para que las apoyen: "Van a tener que explicarlo", ha dicho sobre la posibilidad de que se mantengan en el 'no'-

Una negativa de sus aliados parlamentarios también le permite marcar distancias con los independentistas en un momento en el que dentro del PSOE cunde la preocupación por el castigo electoral en Andalucía que, Susana Díaz y otros barones achacan al apoyo que le brindan ERC y PDeCAT en el Congreso. PP y Ciudadanos han explotado en la campaña el discurso contra Sánchez por su pacto con el independentismo. No obstante, desde el Ejecutivo presionan a esos partidos para que apoyen las cuentas, que le dan un mayor margen de gasto para Catalunya, y han redoblado de la presión tras las protestas en la comunidad por los recortes la semana pasada.

¿Si fracasan los presupuestos, habrá elecciones, como Sánchez le exigió a Rajoy? "El Gobierno tendrá que replantearse muchas cosas", ha afirmado el presidente, que ya reconoció que un fracaso "acorta" su objetivo de acabar la legislatura. "No especulo", ha dicho el presidente, que ha dejado claro, no obstante, que todavía tendría por delante camino por recorrer para aplicar su "agenda social" que se llevaría a cabo a través de la aprobación de decretos ley, según ha explicado.

La tramitación parlamentaria de las cuentas se prolongará unos meses por lo que Sánchez también gana tiempo frente a los partidos que le reclaman constantemente elecciones. De hecho, Sánchez anunció este verano que las cuentas llegarían al Parlamento en noviembre y después comenzó a hablar de diciembre. Hacienda trabajaba con el horizonte de presentarlos la próxima semana, pero se retrasarán hasta el mes de enero, según el anuncio del presidente.

Los socialistas confían en sortear el trámite de la enmienda a la totalidad y que, a partir de ese punto, puedan acabar aprobados. No obstante, en el caso de que fracase, la dinámica será preelectoral por los comicios municipales, autonómicos y europeos del 26 de mayo, por lo que conseguiría alargar la legislatura hasta otoño.