Arrimadas (Cs) pide un Govern que diga que el proceso soberanista "fue una farsa"

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha pedido este viernes que los grupos independentistas del Parlament se pongan de acuerdo para formar Govern y "reconozcan la verdad a sus votantes: que esto fue una farsa".

"Lo más razonable y lógico a corto plazo sería que los partidos independentistas reconocieran que no pueden alargar más el chicle del proceso, que respeten la legalidad y que lleguen a un acuerdo", ha asegurado en una entrevista de TVE recogida por Europa Press después del debate de investidura de Jordi Turull (JxCat) el jueves, en un pleno que ha tachado de lamentable.

Ha aseverado que el pleno para investir a Turull se convocó "con la esperanza de que la CUP lo apoyaría y tener a un presidente de la Generalitat ante el juez", ya que el diputado de JxCat y exconseller de Presidencia acude este viernes al Tribunal Supremo para conocer el auto de procesamiento por el que es investigado junto con otros líderes soberanistas.

Arrimadas ha explicado que no contemplan nuevas elecciones en Catalunya, pero que están preparados para cualquier escenario, y ha augurado que en cuanto se forme Govern "de [Carles] Puigdemont no se acuerda de nadie en cuatro días porque este relato del Govern en el exilio no se lo cree nadie".

3.500 EMPRESAS "HAN HUIDO"

Preguntada por las consecuencias económicas del proceso soberanista, ha lamentado que "han huido 3.500 empresas" de Cataluña, y ha pedido un Govern que cumpla la ley para recuperar la normalidad económica.

Asimismo, ha propuesto poner en marcha un plan de retorno de esas empresas "ya, porque cuanto más tiempo lleven fuera más les va a costar volver".