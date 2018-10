Arrimadas critica que los presupuestos "fake" de Sánchez "se negocien en prisión"

La líder de Cs en Cataluña y portavoz nacional del partido, Inés Arrimadas, ha criticado que España "sea el único país europeo que está negociando sus presupuestos en una prisión" y ha asegurado que quien puede "bloquear" las cuentas es el presidente Pedro Sánchez, al presentar unos "presupuestos fake".

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha confirmado que el próximo viernes se reunirá con el de ERC, Oriol Junqueras, con quien tiene previsto abordar la situación política y la posición de los republicanos catalanes ante los presupuestos.

En declaraciones a Cadena Cope, Arrimadas lo ha calificado de "un sinsentido más": "¿España tiene que ser el único país europeo que está negociando los presupuestos en una prisión? ¿Que está negociando los presupuestos con un señor que ha intentado y quiere romper este país? Es un sinsentido más del 'procés' y del Gobierno de Sánchez, que está apoyado por los que dieron un golpe de Estado".

La dirigente ha advertido de que, a cambio de su apoyo, los partidos independentistas "evidentemente intentarán sacar algún tipo de impunidad penal para los que dieron un golpe de Estado".

Arrimadas ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez "mire hacia otro lado" sobre lo que ocurre en Cataluña y que, además, tanto PSC como ERC "estén loquitos" por volver a reeditar un gobierno tripartito, al tiempo que la actitud de Podemos "no sorprende, porque siempre están con los independentistas".

"Pero la realidad es que la sociedad (catalana) está rota. El señalamiento de funcionarios es evidente y hay mucha gente que se esta planteando dejar de vivir en Cataluña, porque para mucha gente es muy duro. Y no se puede mirar para otro lado. El Gobierno tiene que actuar, no puede negar la realidad", ha dicho Arrimadas.

Respecto a si Cs intentará bloquear la tramitación de las cuentas públicas en la Mesa del Congreso, Arrimadas ha dicho que "quien intenta bloquear los presupuestos es quien los presenta incumpliendo leyes o intentando pactar con los que quieren romper España. Es Sánchez quien está bloqueando las cuestiones importantes del país".

"Vamos a esperar a ver qué nos traen al Congreso", ha dicho. "Pero lo que no se puede es incumplir la ley. La Ley de Estabilidad Presupuestaria es muy clara: no se pueden aprobar unos presupuestos que incumplan el techo de gasto. Nuestro partido tiene la obligación de defender el cumplimiento de la ley y no dar normalidad a unos presupuestos 'fake', que dicen una cosa en Bruselas y otra cosa aquí".

Por último, sobre las elecciones andaluzas, ha acusado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de "demostrar que sigue en la misma línea de Chaves y Griñán y de bloquear la regeneración democrática". "La mayoría de andaluces quieren un cambio y dejar de ser noticia cada día por un caso de corrupción", ha sentenciado.