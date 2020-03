Arrimadas presume de equipo "unido" y replica a Igea: "Claro que este partido está muy vivo, muy vivo y muy fuerte"

"Claro que este partido está vivo, está muy vivo y está muy fuerte. Que escuchen algunos". Inés Arrimadas ha lanzado este domingo ese mensaje velado al líder de los críticos, Francisco Igea, con el que se enfrenta esta semana a unas reñidas primarias para presidir el partido. Nada más iniciar el acto de presentación de la que será su Ejecutiva si gana ese duelo, Arrimadas se ha crecido ante los calurosos y prolongado aplausos con los que ha sido recibida.

Igea había reconocido días atrás en un acto celebrado también en Madrid que él pensaba que el partido estaba casi "muerto y que necesitaba respiración asistida", pero que tras ver el gran el apoyo y el entusiasmo que estaba despertando su candidatura había constatado que "el partido está muy vivo".

La candidata, acompañada por todo el equipo con el que quiere liderar una nueva etapa, fue recibida por los dirigentes que la apoyan y los asistentes al acto puestos en pie mientras le dedicaban una prolongada y fuerte ovación y coreaban "¡presidenta, presidenta". Tanto duraron los aplausos que Arrimadas tuvo que pedir que se sentaran para poder comenzar su intervención.

La diputada catalana lanzó desde el principio varias pullas a su rival, al que insistió en señalar que Ciudadanos no solo "está muy vivo", sino que es "el único partido de centro, reformista y liberal" que existe ahora en nuestro país, y que, a pesar de sus críticas, cree que van "a salir reforzados de este proceso". "En Ciudadanos no sobra nadie todos tenemos la misma importancia", ha afirmado, reivindicando el trabajo de los militantes "que es fundamental". "Quiero que en esta nueva etapa los militantes tenga ese mismo papel", ha adelantado.

Arrimadas se ha deshecho en elogios hacia las personas que estarán en la nueva dirección si gana las primarias: "Estoy tremendamente orgullosa de presentar este equipo plural, optimista y diverso, que une, que gana, que sabe gobernar". Y frente a los que les dan por amortizados ha advertido: "Ciudadanos seguirá siendo una fuerza determinante, como lo es ahora". Después ha insistido en la importancia de que, pase lo que pase en este proceso para elegir nuevo líder, haya "unidad". "Nuestro objetivo es reivindicar la ilusión", ha zanjado.

Eso no le ha impedido volver a lanzar algunos reproches más al sector crítico que lidera Igea, que considera que la anterior dirección no ha analizado las razones del desastre electoral. "Después del 10N lo fácil era criticar e intentar protegerse. Nosotros hicimos autocrítica y dijimos que era un mal resultado, pero que íbamos a mirar al futuro, el futuro que es Ciudadanos". Arrimadas ha insistido en que su partido ha hecho "la mayor autocrítica que no ha hecho nunca nadie" tras la debacle electoral, como lo demostraron con las dimisiones de Albert Rivera y "las personas más relevantes del partido". En cambio, ha opinado, el PSOE y el PP, pese a haber "sacado los resultados más desastrosos de su historia", "no hicieron autocrítica". "Hay que hacer autocrítica pero no autodestrucción", ha advertido de nuevo a su rival.

"Si los militantes quieren, vamos a tener una nueva presidenta y una dirección más descentralizada con vicesecretarios en las áreas de dirección", ha señalado, en respuesta nuevamente de los igeístas, que creen que su modelo está "jerarquizado" y es "centralista".

También se ha jactado de que, por primera vez –si gana–, "habrá un partido que tendrá mujeres en los primeros puestos, como presidenta, secretaria general y portavoz" al frente de Ciudadanos.

Arrimadas ha dejado para el final las críticas a Torra y a Pedro Sánchez al que le ha vuelto a reprochar su entreguismo a los separatistas con la mesa de diálogo. que han abierto. " Yo reivindico un partido que sepa tender puentes".

Y sobre la que ha sido calificada por muchos, dentro y fuera del PP, como "una oferta de absorción" para concurrir juntos a las elecciones en Galicia y País Vasco, Arrimadas ha defendido la fórmula que han pactado con los de Pablo Casado en Euskadi por la singularidad de "un territorio donde ha habido que mirar debajo del coche" durante años ante el temor a que hubiera una bomba.

"Pero en Galicia de absorción nanai", ha dejado claro. "Allí nos presentamos a las elecciones solos. Allí también hay muchas cosas que mejorar pero tenemos un pedazo de candidata, que es Beatriz Pino", ha asegurado. Pino acaba de ganar las primarias pero con un ajustadísimo resultado frente al candidato igesista de CsEresTú, Manuel Morgades, algo que ha hecho pensar al líder de los críticos que "hay partido" también en ese duelo con la portavoz parlamentaria y no todo está escrito.