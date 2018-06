El diputado por Ávila José Ramón García-Hernández presentará su candidatura a liderar el PP: "Vengo a renovar el partido"

Es prácticamente desconocido para la opinión pública española, pero José Ramón García-Hernández quiere convertirse en el próximo presidente del PP. El hasta ahora secretario de Relaciones Internacionales de la dirección del partido y diputado por Ávila ha anunciado este sábado que será uno de los candidatos a suceder a Mariano Rajoy en el proceso que los populares pondrán en marcha esta semana, que contempla una votación de la militancia el próximo 5 de julio y que culminará los días 21 y 22 de julio en un congreso extraordinario que tendrá lugar en Madrid.

En conversación telefónica con eldiario.es, García-Hernández asegura que llega para "renovar el partido". Un PP que, según considera, se encuentra en "una encrucijada histórica" en la que "no puede permitirse arrinonar a sus militantes". Él va a ser, precisamente, "el candidato de los afiliados". Su objetivo es que su partido "dé respuesta a la modernidad" de la sociedad con "los valores liberales, conservadores y democristianos" que le han caracterizado a lo largo de su historia.

Entre sus propuestas menciona poner un límite de dos mandatos para todos los cargos orgánicos del PP de forma que ninguno pueda estar en esos puestos internos durante más de ocho años. También que haya "primarias reales". Y es que, a su juicio, en el que está inmerso el partido es un proceso de primarias "falso" porque quienes quieren participar en él deben primero ir a las sedes a dar su nombre y luego tiene lugar un sistema a dos vueltas en la que la última palabra la tendrán los compromisarios durante el cónclave del 21 y 22 de julio.

"Un proyecto para reunir"

El suyo, insiste, es "un proyecto para reunir" y para que todos aquellos que en su día respaldaron en las urnas a los populares vuelvan a hacerlo. "Es para que puedan volver a votarnos", señala. Preguntado por si dada su condición de miembro de la dirección del PP ha consultado su decisión con la secretaria general, María Dolores de Cospedal, García-Hernández asegura que no. Tampoco lo ha hecho con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ni con la exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que encabezan las quinielas para suceder a Rajoy pero que aún no han anunciado si se presentarán o no.

"Soy muy respetuoso con todos ellos", explica, antes de recordar que aún "nadie se ha presentado oficialmente" como candidato, dado que el plazo para oficializar las candidaturas comienza el lunes. Sobre si, una vez anuncien su futuro Feijóo, Cospedal o Sáenz de Santamaría estaría dispuesto a lograr un entendimiento para conformar una única candidatura, es claro: "Yo me quiero entender con los afiliados y dejar clara mi voluntad de servir a España".

El anuncio de García-Hernández se suma al que ya ha hecho el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo, que está reuniendo avales -los estatutos solo exigen 100- para presentarse, así como al del expresidente de Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana José Luis Bayo, que también dará el paso. Además, amaga con concurrir al proceso interno el expresidente de Baleares, José Ramón Bauzá, que dice encabezar una corriente "liberal" dentro del partido. Feijóo, Cospedal y Sáenz de Santamaría siguen en silencio.