Aznar y González alertan de que el bloqueo político puede "estropear" décadas de "éxito" de España

"La política puede ayudar a estropear lo que va bien, si no lo hace bien". Esta es la advertencia que han lanzado este miércoles los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Felipe González durante un coloquio organizado por el DigitalES Summit 2019 en el que han participado en Madrid y en el que han analizado la actualidad española.

Ambos, que han escenificado su buena sintonía pese a que fueron rivales políticos, han coincidido en que el bloqueo y la parálisis política actual podrían poner fin a décadas de "éxito" de la economía y la estabilidad del país.

"España ha ido muy bien en términos generales, pero está lo suficientemente bien como para que haya llegado el momento de que la estropeemos, que creo que es lo que puede producir. Las reformas no se pueden hacer desde Gobiernos que no puedan conseguir mayorías para la reforma. Tiene que haber consensos muy importantes", ha alertado González.

Aznar, en la misma línea, ha avisado de que "de un tiempo a esta parte" parece haberse decidido por parte de los líderes políticos que "si se puede estropear" el éxito de los últimos años "por qué no se va a estropear". "Algunos están dedicados a estropear los pilares de ese éxito", ha insistido.

El expresidente socialista ha añadido que "antes había un bipartidismo imperfecto", pero ha sostenido que "siempre en el bipartidismo se gobernaba buscando la centralidad. Era una estructura centrípeta".

Ahora, ha dicho, "hemos superado el bipartidismo, tenemos un pentapartidismo, de bloques y los bloques no buscan la centralidad sino el antagonismo. Cuando se busca el antagonismo se termina por dar un premio a quien está en el extremo más alejado del centro". A su juicio, es necesario hacer "políticas pactadas y de consenso" porque aunque "las grandes coaliciones pueden ser o no" se necesitan "reformular áreas de consenso en las reformas que tienen que ver con la transformación del mundo".

También para Aznar, "la pérdida de la centralidad es un problema muy grave en la política española", por lo que, en su opinión, los partidos grandes deben "compartir objetivos y centrar la batalla política en la centralidad". "Desde hace cinco o seis años en España no se toma una decisión de un tema importante", ha lamentado. Ha criticado, además, que "puestos a no tener un Gobierno" no existe en España "ni una mayoría conformada, razonablemente constituida".

Finalmente González ha alertado de que puede que se termine 2019 "habiendo tenido cuatro elecciones generales: una cada año. ¿Es posible convocar cuatro veces en cuatro años sin reconocer los propios errores? Parece que les dicen: voten otra vez hasta que aprendan". A los políticos actuales les ha recomendado: "Váyase al rincón de pensar y cuando haya pensado dígame qué quiere hacer con España. Eso arreglaría los problemas".