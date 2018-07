Aznar no se ha inscrito en las primarias del PP pero carga contra Cospedal: "Se ha dedicado a enterrar la historia del PP"

José María Aznar ni se ha inscrito para participar en las primarias del PP ni sabe si está al corriente de pago de sus cuotas en el partido. El expresidente del Gobierno ha insistido este martes en que quiere mantenerse "al margen" del proceso interno que vive su partido, si bien ha entrado al trapo respecto a las acusaciones realizadas ayer por la precandidata María Dolores de Cospedal a su rival Pablo Casado, al que acusó de ser el candidato del 'aznarismo': "Hay personas que se han dedicado a enterrar parte de la historia del PP", ha dicho.

"Creo que mi posición como expresidente es estar al margen, porque deben ser otros los que protagonicen lo que deben ser las posiciones de futuro que necesita el PP", ha insistido Aznar durante una entrevista en Onda Cero en la que ha considerado que "hay que refundar el PP". "El PP era un partido que había ofrecido un activo de estabilidad que era la unión de todo lo que estaba a la derecha de la izquierda. Ese activo se ha perdido. Y la pérdida de ese activo es un gran problema y una gran tragedia", ha considerado.

En clara alusión a su sucesor, Mariano Rajoy, ha asegurado que "algunos tendrán que responder de por qué se ha perdido (ese activo), porque ya no existe". "Aquello que definía al PP se ha difuminado y eso ha provocado desconcierto en los votantes y los militantes", ha concluido. En su opinión, hoy "Ciudadanos tiene una parte importante de los activos del PP".

Reproches a Rajoy

También sobre el papel de Rajoy al frente del PP, Aznar ha asegurado: "Mi legado fue un centro derecha totalmente unido, ahora no se puede decir eso, y tres millones y medio de votos más de los que hay ahora". Al expresidente le ha reprochado que no le llamara más durante su etapa en la Moncloa. "Cuando se es presidente del Gobierno la iniciativa para tener las relaciones le corresponde al presidente del Gobierno. Llama si quiere y no llama si no quiere", ha asegurado.

El expresidente del Gobierno ha realizado estas declaraciones cuando quedan apenas dos días para la votación de los afiliados inscritos en las primarias para elegir al sucesor de Mariano Rajoy al frente del PP, y cuando la lucha entre los principales aspirantes se ha convertido en una batalla campal. Precisamente ayer, la número dos del partido, María Dolores de Cospedal, acusaba a su oponente Pablo Casado de ser el candidato de Aznar.