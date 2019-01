Aznar proclama a Casado "un líder como un castillo" y advierte : "Solo el PP es la garantía del cambio"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha regresado este sábado al PP por la puerta grande. La Convención Nacional del partido ha sido interrumpida cuando ha entrado en el plenario y, con dificultad, Aznar ha llegado a la primera fila del acto en medio de un fuerte aplauso y con un auditorio en pie.

El exlíder popular, que se ha mantenido al margen del partido durante años por sus desavenencias con Mariano Rajoy, se ha vuelto a poner el traje de hombre de Estado ante las lágrimas de su mujer, la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, y ha impartido doctrina a los suyos como solía hacer en el pasado. "Esta convención va a ser un éxito, lo va a ser para el PP y lo tiene que ser para España", ha zanjado el exmandatario.

Aznar ha vuelto a reconocer a Casado como líder: "No solo tenemos un gran presidente del PP, tenemos un gran líder, sin tutelas ni tutías, Un líder como un castillo", ha dicho ante la celebración de un auditorio entregado. "Sabe unir y sumar, y esta es la mejor razón para quienes puedan encontrar su sitio en esta, su casa común", ha asegurado.

El principal impulsor de los acuerdos de PP con Ciudadanos y Vox también ha recordado que el de los populares es el partido capaz de lograr el cambio y expulsar a la izquierda del poder. "España necesita el cambio y la responsabilidad del PP es esencial", ha señalado. No obstante, ha pedido al partido que "no renuncie a la pluralidad". "Afirmémosla, abramos aún más las puertas de esta casa común", ha reclamado.

Pese al giro a la derecha emprendido por Casado y el acercamiento a Vox, incluso a las propuestas de la extrema derecha, Aznar sitúa al PP al margen de la radicalidad. "Estamos lejos de las modas políticas estridentes, del griterío de los alborotadores y de la arrogancia de los simplistas. Hemos puesto pie en tierra. Nacimos para sumar y para integrar. Y por eso preferimos el esfuerzo de convivir para crear una mayoría, frente a la comodidad de la minoría", consideraba.

"Quiero ser respetuoso con todos, pero Andalucía ha demostrado que el PP no ha sido suficiente para el cambio, pero que sin el PP el cambio es seguro que no se habría producido Sin el liderazgo fuerte del PP el cambio no se producirá. El PP es el seguro del cambio. Solo el PP y un PP fuerte garantiza el cambio", ha zanjado, en clara referencia a los exvotantes populares que se hayan podido marchar en los últimos años a Vox o Ciudadanos.

Según su visión, "España tiene planteado un desafío existencial" y el PP tiene que "responder a ese desafío con toda serenidad pero con toda firmeza, con decisión, con voluntad, con visión histórica, con ganas de futuro y con los votos". En ese punto, Aznar ha querido hacer una aclaración "para que no haya interpretaciones", ha dicho: "Los votos que España necesita para responder con éxito a este desafío son los votos que deben ir al PP y que desde ahora pido para el PP".