Barnier pide al Parlamento británico ser responsable ante el voto de acuerdo

El negociador jefe de la Unión Europea (UE) para el "brexit", Michel Barnier, instó hoy al Parlamento británico a "asumir la responsabilidad" que conlleva finalizar el acuerdo de retirada del Reino Unido de la UE.

Barnier realizó estas declaraciones en Bruselas, poco después de que el Gobierno británico y los dos equipos negociadores hayan dado luz verde al texto legal de la marcha británica, que esta noche ha sido publicado ya por la Comisión Europea.

"Los dos equipos negociadores han asumido su responsabilidad. El Gobierno británico ha asumido esta noche su responsabilidad. Ahora todo el mundo en ambos lados debe asumir su responsabilidad", dijo Barnier, sin referirse explícitamente a la cámara británica pero en respuesta a una pregunta sobre este paso decisivo en el Parlamento.

El gabinete de la primera ministra británica, Theresa May, dio hoy luz verde al acuerdo a nivel técnico acordado entre Londres y Bruselas, un paso necesario para que la Comisión Europea (CE) haya llegado a considerar que se ha alcanzado un "progreso decisivo" en las negociaciones y el "brexit" puede seguir adelante.

No obstante, el mayor escollo para que el acuerdo de retirada siga adelante es el Parlamento británico, donde May no tiene asegurada una mayoría que le respalde.