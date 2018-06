Batet niega que la reforma de la Constitución sea una contrapartida "a nadie"

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha negado hoy que la reforma de la Constitución que defienden el Gobierno y los socialistas sea una contrapartida "a nada ni a nadie", en alusión al apoyo de los independentistas a la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa.

Batet ha respondido de esta forma tajante en la sesión de control al Gobierno del pleno del Senado, después de que el senador de Ciudadanos Tomás Marcos Arias insinuara que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, llegó a la Presidencia del Gobierno negociando el apoyo de los independentistas a la moción de censura a cambio de contrapartidas.

La ministra ha rechazado tal posibilidad y ha asegurado que si los socialistas son partidarios de reformar la Constitución y avanzar hacia un sistema territorial federal "no es una contrapartida a nada ni a nadie". "No es un modelo para una comunidad y mucho menos para una fuerza política", ha insistido.

Además, ha dicho ser consciente de que una reforma constitucional requiere mayorías parlamentarias reforzadas que garanticen su éxito posterior, algo para lo que el Ejecutivo quiere contar con todos los grupos.

En cualquier caso, ha recalcado que la reforma es un mecanismo de defensa del propio texto constitucional, ya que una Constitución que pierde el apoyo de la sociedad y que deja de ser un referente común para la mayoría de los ciudadanos, es una Constitución más débil, y con ello se debilitan también las instituciones y la propia ciudadanía en su conjunto.

También ha asegurado que "no hay un partido que sepa mejor" que el suyo "lo difícil y a la vez necesario" que resulta que un modelo se construya sobre el acuerdo de todas las comunidades y el consenso "amplísimo" de toda la sociedad.

El senador de Cs se había quejado antes de la propuesta de reforma constitucional y había advertido de que no debe hacerse para contentar "a quienes quieren romper España", sino para impulsar un proyecto de país y de ciudadanos libres e iguales.

Según su criterio, "no es el camino" una reforma que lleve a consolidar la "supremacía" de unas comunidades sobre otras, a "segregar para agradar a algunos" o a poner los territorios por delante de los derechos fundamentales.

Batet también ha respondido a una pregunta de la senadora de Ciudadanos Lorena Roldán sobre las actuaciones de Gobierno ante el desafío a la democracia en Cataluña para insistir en que el Gobierno de España dará una "respuesta política" al conflicto catalán.

En opinión de la ministra, esa respuesta pasa por reconocer "un hecho inequívoco": que las opciones políticas que configuran una mayoría de Gobierno en la Generalitat plantean unas demandas "que responden a una parte significativa de los ciudadanos de Cataluña".

"Y negar esa realidad no soluciona el problema, más bien lo que hace es alimentarlo", ha dicho.

Roldán, por su parte, ha reprochado a Batet que se haya permitido al Govern reabrir las embajadas catalanas y se diera a la Generalitat "luz verde" para "gastar el dinero de todos los catalanes".

Y dado que, según la senadora, "el señor (Quim) Torra es muy aplicado", ya ha destinado 20 millones de ese dinero a TV3 y a reabrir el Diplocat.

Finalmente, la senadora de Ciudadanos ha criticado a la ministra por plantear la recuperación de las leyes suspendidas por el Constitucional y le ha preguntado "cuánto va a costar a España" el pacto con los separatistas, que "han declarado persona non grata al jefe del Estado".

Ante estas acusaciones, la ministra ha dicho compartir el diagnóstico de la senadora que ha vivido "en propia piel".

"No me gusta que el Govern haga dejación de representar a la mitad de Cataluña", ha señalado Batet, que ha sido tajante al afirmar que el Gobierno "no hará eso" porque se siente interpelado "por el conjunto del Estado" y la cohesión territorial es una prioridad.