Borrell renuncia al acta de eurodiputado y sigue de ministro de Exteriores

Josep Borrell no se sentará en Estrasburgo este 2 de julio para la constitución del nuevo Parlamento Europeo. El número uno de la lista del PSOE a las elecciones europeas renuncia a ser eurodiputado, según han confirmado a eldiario.es fuentes conocedoras de la decisión. No habrá segunda etapa de Borrell en la Eurocámara, que presidió entre 2004 y 2007. De momento, seguirá de ministro de Exteriores, a pesar de que su candidatura ganó las elecciones europeas en España.

Borrell (Pobla de Segur, 1947) se presentó a la que era, según dijo en una entrevista con eldiario.es, su "última campaña electoral" como candidato. ¿Por qué aceptó?, se le preguntaba: "Porque son unas elecciones diferentes; en los últimos cinco años ha crecido mucho lo que venimos en llamar el nacional populismo, el antieuropeísmo de extrema derecha y de extrema izquierda, que también lo hay. Es una ocasión de hacer política en el sentido más noble de la palabra, que es explicar, una cierta pedagogía y participar en algo que sabes que es importante".

Sin embargo, al final no será así.

La semana pasada, la número dos de su lista, Iratxe García, fue elegida presidenta del grupo parlamentario socialistas en la Eurocámara. Preguntada por Borrell, dijo: "De momento es un compañero, igual que yo, igual que el resto de la delegación socialista española. Veremos si es que otros destinos le están esperando". García también destacó "la importancia" de ser eurodiputado: "Hay mucho trabajo por delante".

¿Usted se ve más en la Comisión que en el Parlamento?, se le preguntaba a Borrell en campaña: "No necesariamente. No necesariamente. Es una pregunta que comprendo que sea natural que todo el mundo me haga, sobre todo porque todo el mundo presupone que lo que más le importa al responsable político es su propio futuro. Y hasta cierto punto es lógico que sea así. Pero, aunque sea difícil de creer, quizá porque yo ya he sido presidente del Parlamento o porque ya tengo una cierta edad, francamente eso no me preocupa mucho".

De momento, lo que está claro es no estará en el Parlamento Europeo desde la próxima semana. ¿Y en la Comisión Europea? Las negociaciones aún están abiertas –y bloqueadas–, y siempre ha sido un nombre que ha sonado por parte de España, al igual que la ministra de Economía, Nadia Calviño. Ese destino, en todo caso, lo esperará como ministro de Exteriores, cuyo cese estaba previsto ese viernes 28 de junio, en el Consejo de Ministros, pero al final no ocurrirá.