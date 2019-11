Botran asegura que cada voto a la CUP es "un voto contra la resignación"

En un acto de campaña en Vic (Barcelona), en el que también han participado la diputada del Parlament Natàlia Sànchez y el concejal en Vic Joan Coma, Botran ha dicho que no se rendirán porque "el único diálogo que entiende el Estado es el de la lucha".

Ha insistido en que no se optan a ir al Congreso para crear ilusión de que las cosas cambiarán sólo con ir a Madrid, sino que la fuerza para ganar los derechos y la independencia está en Catalunya, "como se ha visto en las últimas semanas".

Ha desconfiado de que pueda haber una solución dialogada a través del PSOE: "Si estamos repitiendo elecciones es porque el PSOE, y, por tanto, la oligarquía, el régimen, la monarquía, el Ibex, no han podido tolerar tener como socio ni siquiera a un Podemos que iba rebajando el discurso cada semana que pasaba", por lo que ha sostenido que lo que puede salir de las urnas exclusivamente un gobierno de supervivencia.

"NINGÚN CHEQUE EN BLANCO"

Natàlia Sànchez ha enviado un mensaje a la gente que dude sobre a quién votar: no apoyar a los partidos del Govern que cierran filas con la violencia policial, ha dicho textualmente, ni tampoco a JxCat, sobre el que considera que "protege" al conseller de Interior, Miquel Buch, y valida la gestión de los Mossos d'Esquadra.

Para ella, el Estado fracasa como proyecto democrático y el PSOE no es la solución sino parte del problema: "Lo volveremos a decir: que no cuenten con nosotros para hacer a Sánchez presidente. Si de nosotros depende, mientras no se reconozca el derecho a decidir, no garantizaremos ninguna gobernabilidad del Estado. Ningún cheque en blanco".

RESPETO HACIA EL INDEPENDENTISMO

Joan Coma ha pedido humildad y respeto para los que dan lecciones al movimiento independentista, según él, acusándolo de violento "y que por otro lado admiran a Estados opresores como Israel o participan en cenas con representantes de la industria armamentística", así como a los actores del propio movimiento independentista que dudan de la estrategia.

"Pedimos que dejen de contaminar e intoxicar el ambiente el movimiento independentista", y ha añadido que la estrategia a seguir es la desobediencia civil, para lo que considera necesaria la unidad de los partidos en la defensa y la resistencia ante la actuación policial, que ha tachado de represiva.

"Es necesario ser realistas, también tenemos dudas de qué podremos hacer en Madrid ante este contexto tan adverso. Pero una cosa está clara: lo que se ha hecho los últimos años en Madrid no ha valido para nada", ha sentenciado.