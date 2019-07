Calvo y Echenique retoman las reuniones de una negociación contra reloj

Ya están reunidos de nuevo. Las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez entre el PSOE y Unidas Podemos apura los tiempos. Pero los tiempos son limitados. Este jueves a partir de las 13.30 se reanuda la sesión de investidura, y aún no hay acuerdo para un Gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE.

Los principales escollos consisten en la composición del Gobierno, su reparto y las competencias de cada cual. El PSOE se ha abierto a una vicepresidencia para Unidas Podemos, que se da por hecho recaerá en la portavoz parlamentaria, Irene Montero. Pero las escasas competencias que le concede el PSOE son un problema para el acuerdo.

Lo mismo ocurre con los ministerios de los que se está hablando: Unidas Podemos quiere competencias que le permitan llevar a cabo su programa, en lo relativo con impuestos, empleo, igualdad, conciliación y transición ecológica. Pero el PSOE, de momento, sólo quiere dar ministerios de nueva creación, tipo Vivienda o Infancia y Juventud, pero sin competencias para incidir el precio del alquiler en el primero de los casos, por ejemplo.

Unidas Podemos argumenta, además de la posibilidad de poder aplicar sus prioridades programáticas, las concesiones con las que ha llegado a la negociación: la renuncia de Pablo Iglesias a estar en el Gobierno tras el veto de Pedro Sánchez, la decisión de no pugnar por ministerios de Estado –Exteriores, Defensa, Justicia, Interior–; y "lealtad" con la posición del presidente del Gobierno en relación con Catalunya.

El primer día del debate de investidura dejó un ambiente muy enrarecido, con un candidato, Pedro Sánchez, que no hizo un discurso seductor para su supuesto socio preferente. La portavoz socialista, Adriana Lastra, sí tuvo más gestos para la bancada de Unidas Podemos, lo que facilitó el paso del no a la abstención. No en vano, Irene Montero, que votó de manera telemática a las 9.00, votó no.

Una vez Sánchez perdió la investidura el martes, se reunió con sus más estrechos colaboradores y decidió retomar las negociaciones. La vicepresidenta, Carmen Calvo, llamó al negociador de Unidas Podemos, Pablo Echenique, y quedaron en verse "pronto".

Pero no fue tan pronto, ha habido que esperar hasta la mañana siguiente, hasta este miércoles, para que vuelvan a verse Calvo y Echenique. Y ha sido después de una dura noche, según ha explicado la diputada de Galicia en Común, Yolanda Díaz: "Hemos estado toda la noche trabajando, estamos sin dormir y hoy seguramente no durmamos", ha dicho la diputada de Galicia en Común, Yolanda Díaz.