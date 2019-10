Casado afirma que si Sánchez hubiera aplicado la Ley de Seguridad Nacional no habría policías heridos en Catalunya

"Con la Ley de Seguridad Nacional ningún mosso podría ser sancionado ni expedientado por Torra y, probablemente, ningún policía nacional estaría ahora herido o internado en la UCI porque habríamos tenido un despliegue coordinado". Esta es la advertencia que ha lanzado este miércoles el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que se ha mostrado una vez más muy crítico con la actuación del Ejecutivo en Catalunya.

En opinión del líder del PP, que ha visitado una fábrica de Porcelanosa en Castellón, "Sánchez tiene que asumir el mando único" aplicando esa Ley de Seguridad Nacional, "para preservar los derechos laborales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", incluidos los Mossos d'Esquadra. Quiere, además, que se desplieguen en Catalunya efectivos de la Guardia Civil. "No entendemos por qué no se han desplegado estando en el puerto de Barcelona a la espera de una instrucción", ha lamentado.

Casado insiste en que las últimas resoluciones aprobadas por el Parlament deben servir a Sánchez para iniciar el procedimiento para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Catalunya: "Sánchez ya tiene una resolución parlamentaria por la que no puede esperar un día más para lanzar su requerimiento a Torra. Sánchez no puede seguir en funambulismo. O está con la Constitución o mira a otro lado cuando el Parlament reincide en la desobediencia. No caben más equilibrios en el alambre", ha considerado.

El presidente popular también ha pedido al Gobierno que traslade a los presos independentistas a cárceles de fuera de Catalunya si hay "indicios" de beneficios penitenciarios por parte de la administración catalana.