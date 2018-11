Casado, sobre la opción de pactar con Vox: "El PP estará encantado de recibir el apoyo de quien quiera cambiar las cosas"

El presidente del PP, Pablo Casado, se ha mostrado este miércoles abierto a recibir el apoyo de Vox en el caso de que los populares necesiten su apoyo para formar gobierno en Andalucía después de las elecciones del 2 de diciembre. "El PP estará encantado de recibir los votos de aquellos que quieran cambiar las cosas en Andalucía", ha asegurado el líder de la oposición durante un desayuno informativo en Cádiz, cuando ha sido preguntado por la posibilidad de pactar con el partido de extrema derecha.

"Habrá que preguntar a los partidos que no van a tener los escaños que va a tener el PP si ellos nos quieren apoyar", ha apuntado el máximo dirigente popular que, no obstante, ha sostenido que él no habla "de partidos que no tienen representación parlamentaria". A renglón seguido, comparaba la situación de Vox con la del PACMA.

Casado abogaba por estudiar las opciones de que partidos que sí tienen representación parlamentaria en Andalucía apoyen la presidencia del candidato andaluz del PP, Juanma Moreno, si existe la posibilidad de desbancar al PSOE del Gobierno autonómico. El líder popular se ha mostrado "convencido" de que su partido sí podría lograr el respaldo de Ciudadanos si acepta el programa del PP, aunque ha descartado por completo llegar a acuerdos "con Podemos" o con el PSOE.

También ha insistido en reclamar el voto útil para el PP porque en las elecciones andaluzas quienes se quieran "dar el lujo de votar a una opción por probar" harán "esfuerzos inútiles" que solo "conducirán a la melancolía". El presidente popular ha reivindicado el "voto necesario" a su partido, como única opción para llevar a cabo un cambio de gobierno en Andalucía tras tres décadas de socialismo. "No se trata del voto útil" sino "del voto fuerte, del voto necesario" que "optimice" los esfuerzos "para no caer en la melancolía", ha concluido.

El presidente del PP ha asegurado que el único partido en Andalucía que no ha pactado con el PSOE ha sido el PP que, a su vez, es el único "que puede evitar que haya un gobierno comunistasocialista" en la Junta y el partido que realmente puede liderar el cambio en Andalucía. "Si alguien quiere cosas distintas, solo tiene una alternativa en su papeleta", ha subrayado.