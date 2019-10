Casado anuncia un "pacto nacional contra la despoblación" con apoyo a maternidad, turismo y banda ancha

El líder popular ha visitado la ciudad de Teruel, donde ha sido recibido por el presidente regional del PP, Luis María Beamonte, la alcaldesa, Emma Buj, el presidente provincial de este partido, Joaquín Juste, y otros representantes del PP, antes de protagonizar un breve acto con militantes en el Casino de la ciudad, para después entrevistarse con representantes de empresarios y sindicatos.

La lucha contra la despoblación es una "prioridad absoluta" para el PP, ha dicho su presidente del PP, considerando este pacto --que ha comparado con los Pactos de La Moncloa-- "fundacional" para la nueva etapa que se abrirá tras el 10N.

Con la "Estrategia Nacional de Maternidad", Casado quiere "ayudar a que los jóvenes tengan más facilidades para emanciparse, acceder a una vivienda, tener un niño, o un segundo o tercer hijo", para lo que ha propuesto la educación gratuita de cero a tres años, aumentar las ayudas a la vivienda y mejorar los permisos de maternidad y paternidad, de manera que "las parejas de jóvenes y las mujeres que quieran tener familia lo tengan mucho más fácil".

Además, se ha comprometido a implementar medidas de apoyo al sector agropecuario, por ejemplo "pelear por la PAC" tras la "mala negociación del PSOE", con medidas de apoyo al sector cerealístico y para promover inversiones públicas en infraestructuras hidráulicas y para mejorar la eficiencia de las explotaciones.

BANDA ANCHA

También ha prometido recuperar el Plan 100x300 de extensión de la banda ancha a todos los municipios porque "quien tiene una explotación tiene que estar conectado" y, asimismo, favorecer el turismo de interior, más cuando el patrimonio territorial es "tremendamente importante".

Además, apoyará el mantenimiento de las escuelas rurales pequeñas, poniendo el ejemplo de Castilla y León, así como los consultorios médicos de los pequeños municipios, y también el transporte público aunque sea deficitario, en definitiva enfocar los servicios a los pequeños municipios.

En materia de fiscalidad, ha dicho que "no puede ser que legislemos igual para Marbella o Calanda" porque los pequeños municipios necesitan "flexibilidad, más agilidad". Favorecerá la rehabilitación de viviendas y ha planteado otras medidas, como implantar el silencio positivo para la concesión de licencias.

MUNICIPALISTAS

Pablo Casado ha elogiado la gestión de los alcaldes del PP que ha tenido Teruel, actualmente Emma Buj y con anterioridad Manuel Blasco, así como Luis María Beamonte en Tarazona (Zaragoza), asegurando que "cuando decimos que somos municipalistas respondemos con hechos", tras lo que ha opinado que "en Aragón hace falta gobernar como si todos fuéramos alcaldes".

Así, ha recomendado realizar una gestión "al servicio de nuestros vecinos, de sus preocupaciones reales" desde "un Gobierno de verdad, no simplemente para ostentar el poder y crear problemas artificiales", sino "un Gobierno que se ocupe de que la gente llegue a fin de mes, de que los jóvenes tengan oportunidades, de que no mueran nuestros pueblos y no tengamos la pena de que Teruel es una región demográficamente desértica".

La respuesta al "drama demográfico, social e histórico" de la provincia de Teruel es "el municipalismo, los servicios de cercanía", ha opinado Casado, quien se ha comprometido expresamente con Teruel y ha apoyado proyectos concretos, como el de la autovía A-40 (Teruel-Cuenca) y el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, también iniciativas en otras provincias, como la histórica planta de Opel/PSA en Figueruelas (Zaragoza).

"El 10 de noviembre podemos cambiar las cosas, la economía puede ir bien, luchar contra la despoblación, poner orden, empezar a recuperar el futuro de España", ha dicho, para añadir que eso requiere la "confianza" de los ciudadanos en las urnas.